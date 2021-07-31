湯禎兆專欄｜從撰作《AV現場》到觀看《全裸監督》｜還是日本

+ 3

《全裸監督》來到第二季，少了譁眾取寵的場面，反而人際關係上的刻劃明顯深入細緻了。一眾配角中，特別以由柄本時生飾演的三田村康介最能觸動我，因為他的原型乃後來成為著名AV導演的日比野正明——當年我撰作《AV現場》，有幸在SOD訪問他。

文：湯禎兆 ｜ 原題：《全裸監督2》的當年情



事實上，假若讀者仍有《AV現場》在手，揭至訪問日比野正明一章，相信不難會心微笑出來。日比野離開村西透「Diamond映像」時，曾把自己的工作時間作了一次總結：剪接完成的作品約1500齣、導演作品150齣、被村西透無數次毆打、平均睡眠時間每天只有３小時及六年來從來沒有假期——和《全裸監督2》的劇情不是正好呼應嗎？

《AV現場》復刻新版

最神奇的一幕（即使對我作為作者而言），就是看到三田村與奈緒子分手的場面（奈緒子是以日本第一代著名AV女優卑彌呼為原型，她與日比野正明的苦戀是AV業界中人所共知的浪漫經典）。當年日比野導演在訪問中，早已向我剖白衷情——

其實情況就如一般公司的『社內戀愛』，兩人在工作場地早晚碰面，因而發生出感情罷了。而且我倆亦沒有美好的結局，當她於94年3月引退時，打了一個電話給我，約我於明天見面，想不到來到我家時，劈頭便告訴我要結婚了，而且忽然從身後閃出一個男人，說要介紹給我認識，那當然就是她的未來丈夫。我只知道他是一位在金融機構上班的受薪族，由那刻開始我便失戀低沉了好一段日子。

大家覺得如何？是不是似曾相識——是的，《全裸監督2》根本就徹頭徹尾把這一幕拍了出來！05年《AV現場》中的訪問內容，在21年的《全裸監督2》中得到具體呈現，時代的演化及對照，大抵絕非人為的力量所能控制。

（本文不代表藝文格物立場）

【「還是日本」其他文章：Netflix JoJo｜荒木飛呂彥的影像時間】

+ 7

【「還是日本」其他文章：《情系一線》作為旅遊電影......】

【「還是日本」其他文章：竹野內豐《第一刑事部的烏鴉》高收視之謎】

【「還是日本」其他文章：新垣結衣「缺席」《龍櫻2》的結果......】

【「還是日本」其他文章：全球男人最黑暗一天：新垣結衣結婚】