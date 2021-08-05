史學泰斗余英時離世　師從錢穆曾掀陳寅恪研究熱　耆壽91歲

據台灣中央研究院今早發出訃聞，該院院士、著名歷史學家余英時院士（1930-2021）於今年8月1日晨間於美國寓所睡夢中逝世，享耆壽91歲。



余英時1930年出生於中國天津，先於香港新亞書院師從國學大師錢穆，為錢穆首代弟子，後赴美國哈佛大學師從漢學泰斗楊聯陞教授，並取得博士學位，專長以現代學術方法詮釋中國傳統思想，為當代最具影響力的華裔知識分子，在中國歷史、尤其是思想史和文化史方面所作的研究，皆扮演開創性的角色，西方學界皆推崇其為二十一世紀中國史學之泰斗。

史學家余英時（資料圖片）

余英時歷任美國密西根大學副教授、哈佛大學教授、香港新亞書院校長兼香港中文大學副校長、新亞中學校董會成員、美國耶魯大學歷史講座教授，現為普林斯頓大學榮譽教授。一生獲頒多項海內外學術榮譽，包含1991年獲行政院文化獎、2004年美國哲學會（American Philosophical Society）院士、2006年美國國會圖書館「克魯格」人文與社會科學終身成就獎（John W. Kluge Prize）、2014首屆唐獎漢學獎等，並於1974年當選本院第10屆院士。

余英時著作等身，半世紀以來出版多本影響學界深遠的著作，當中如《歷史與思想》至今已經第34版，是史學著作中罕見的暢銷書。其他如《史學與傳統》、《中國知識階層史論：古代篇》、《中國近世宗教倫理與商人精神》、《方以智晩節考》、《論戴震與章學誠：清代中期學術思想史研究》、《中國歷史轉型時期的知識分子》、《朱熹的歷史世界——宋代士大夫政治文化的研究》，均為中國文化史研究重要著作。

余英時著作(賴家俊 攝)

而余英時於八十年代在《陳寅恪晚年詩文釋證》一書中，破解史學大師陳寅恪晚年詩文的暗碼系統，使他晚年生活與思想的真相重顯於世 。十餘年以來本書所激發的爭議不斷擴大，最後演成所謂的「陳寅恪熱」，引出了大批有關他晚年的檔案史料，余英時也因陳寅恪研究與學者馮衣北筆戰。

學術研究之外，他亦為具社會關懷、維護自由民主價值之公眾知識分子，多年來積極聲援兩岸民主運動。在2014年獲得首屆唐獎漢學獎殊榮後，為鼓勵年輕學人投入人文研究領域，委託中研院歷史語言研究所設置「余英時先生人文研究獎」，提攜後進不遺於力。