移加離港｜思鄕就吃「家鄉菜」？走難生活怎樣解憂

加拿大真是一個多元文化的國家，並不像我所想像的外國生活。

記得在我讀大專的時間，有次跟那時間的講師爭論外國生活的問題。他跟我說世界沒有一個地方比香港更方便，香港是個落樓就可以吃雲吞麵的地方。那時候的我根本不能反駁，我從來沒到過外國生活過。

文：便當



思念家鄉食物，是其中一種在異鄉生活的鄉愁。一個人在外地，不能夠三餐都是麵包，如果可以吃到來至出生地的食物也可以有連結到家鄉的感覺。身邊有許多朋友到了英國，他們很難在外邊找到香港常食的食物，他們都經常在網上學習煮食，用有限的食材，努力複製香港的味道，嘗試回味家鄉的感覺。

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當我臨近離開香港之前參加了許多場歡送晚餐，朋友們都特地為我安排到外國不常可以吃到的餐廳，日式放題、韓式燒烤、大牌檔小炒，他們都擔心我到外國後吃不飽，不斷讓我食得更多。擅長煮食的知道我喜歡吃茶餐廳，就教導了我自己煮一些茶餐廳的招牌套餐。

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很多海外朋友都經常說，移民海外的其中一個技能就是自己煮食。在外國不能像香港這樣可以經常外出食飯，外食價錢的確比香港貴，需要付政府稅項及餐廳員工貼士，所以多數都要自己煮食。幸好我在大學住宿舍時已經習慣自己煮食，但不能經常外食卻是一個麻煩，總有時想偷懶一下不想自己煮吧。

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直到我到達了加拿大時，更體驗到煮食技能有多重要。基本上每個星期都要買很多餸菜應付日常三餐需要，而這邊的超級市場沒有香港的方便，至少要走十多分鐘路程，而大型的超級市場更需要有私家車才能去到，剛剛到埗沒有車的我都要等朋友去才可一起購物。

不過加拿大真是一個多元文化的國家，並不像我所想像的外國生活。我所居住的多倫多幾乎有來至世界各地的餐廳，而我看到亞洲菜更佔大多數，在街上不難看到有中文和韓文的招牌，特別是多倫多北面聚集最多華人的列治文山及萬錦市更有許多的港式食物，香港餐廳多不勝數，每次進去用餐都會聽到熟悉的廣東話，有時很懷疑自己根本沒有離開過香港。所以有時說加拿大是個退休好地方，香港人其實很容易在加拿大過著在香港一樣的生活。

不過雖然加拿大甚麼都可以吃到，但是卻只有家人煮的飯吃不到。

（本文不代表藝文格物立場）

作者簡介｜便當，Year 3大學生，社交媒體重度上癮者，於2021年初夏果斷Quit U獨自移民到加拿大。身處異國他鄉，每天都經歷不同的挑戰，發現自己漂泊在外時才真正感受到生活的美好節奏。



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