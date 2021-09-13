屯門｜杯渡庵、青雲觀與青山禪院歷史｜蕭國健

香港新界屯門青山山麓，有青山禪院，世傳其為千年古剎，然該禪院實創建於1928年。其地舊有杯渡庵，惟早已廢圮，遺蹟難考，雖世代重建或修葺，但亦數易名稱。本文目的，着重考證該地梵剎興替及杯渡庵與青山禪院之間關係。

文：蕭國健 ｜ 原題：屯門杯渡庵、青雲觀與青山禪院 ｜ 來自《鑑古尋根：香港歷史與古蹟尋蹤》（三聯書店）



青山位於今新界屯門，古稱屯門山，亦稱杯渡山、瑞應山及聖山，英文作Castle Peak（堡壘山），高一千九百零六呎，遠觀青葱秀拔，因而稱之為青山。青山山腰處，有青山禪院，自山腳沿車路登山，經挹曉亭，越「香海名山」牌坊，約十數分鐘，可達該寺山門。（1）

（1）【屯門山】《新唐書》，卷四十三下，〈地理志〉引唐代賈耽《古今郡縣道四夷述》，廣州通海夷道條云：「廣州東南海行二百里，至屯門山。」是則屯門山之名，早於李唐間已見運用。【杯渡山】清陳伯陶《東莞縣志》，卷四十，〈古蹟略四〉，杯渡庵條，引宋代蔣之奇《杯渡山詩並序》謂：「廣州圖經：杯渡山在東莞屯門界三百八十里。書舊相傳，昔有杯渡師來居屯門，因以為名。」是則杯渡山之名，於趙宋間已被使用。【瑞應山】《東莞縣志》所引宋蔣之奇《杯渡山詩並序》載：「所謂屯門者，即杯渡山也⋯⋯偽劉大寶十二年已巳歲在二月十八日，偽封瑞應山。」可見該山之名瑞應山，始自大寶十二年（969）。【聖山】因該山曾為杯渡禪師等聖僧駐錫之所，故名之曰聖山。明清輿圖上多以聖山名之。【Castle Peak】因山頂遠望狀如堡壘，故英人稱之為堡壘山Castle Peak。【青山】 「了幻大師傳」碑云：「⋯⋯乃偕老和尚漫遊新界，至屯門杯渡山，⋯⋯以其山松柏叢生，翠遍野，故改其山名為青山。」



杯渡禪師與杯渡庵

青山歷代皆有名剎。東晉時，有南越人鄭姓者，於隆安年間（397-401），師事梵僧昆尼多流支，旋披剃出家，法名道朗，適耆域、杯渡二僧至，與共遊，其後於南山建普渡寺。求那跋陀羅、菩提達摩、昆尼多支等諸聖者，亦先後駐錫於此。後人因名該山為聖山。劉宋間，為悼念杯渡禪師之曾駐錫其地，遂於聖山北腰建杯渡庵，或稱杯渡寺，該山亦稱杯渡山。隋代改杯渡寺為普渡道場。唐代改稱雲林寺。北漢乾祐八年（955），屯門鎮同知陳延命工雕製杯渡禪師像，於杯渡山供奉。大寶十二年（969），南漢主劉鋹敕封杯渡山為瑞應山。（2）

（2）【聖山】唐德源和尚《春山老人石堂集》，〈道朗法師碑文〉。詳見筆者《香港之三大古剎》（香港：顯朝書室，1977年），〈大光法師序〉引文，頁6。【杯渡】清舒懋官《新安縣志》，卷十八，〈勝蹟略〉載：「杯渡山，海上勝境也。昔宋杯渡禪師住錫於此，因名。」【杯渡寺】林大魁《青山禪院大觀》引陳伯陶《遊屯門青山贈陳春亭居士詩》所附小註云：「山有杯渡寺、青雲觀，久廢，居士為之重葺」，頁50。【雲林寺】《香港之三大古剎》，頁6-7。【南漢主與瑞應山】清舒懋官《新安縣志》，卷二十三，〈縣文志二〉，又及清陳伯陶《東莞縣志》，卷四十，〈古蹟略〉皆載蔣之奇《杯渡山詩並序》，中云：「所謂屯門山，即杯渡山⋯⋯有偽劉大寶十二年己巳歲在二月十八日，偽封瑞應山，勒碑在焉。碑文刻漢乾祐八年歲次甲寅，關翊衛副指揮，同知屯門鎮檢點、防遏石靖海都巡陳延，命工鐫杯渡禪師之像，充杯渡山供養。」



由佛而道的青雲觀

杯渡庵於隋代曾一度改作道觀，幸於唐代恢復作佛寺。而至宋代，該地再被闢作道觀，至民國初年仍之。

宋徽宗宣和元年（1119）詔改此寺作斗姆宮，逼僧眾易道服居住。元代改為青雲觀，明代仍之。清初因沿海內遷，該地曾一度荒廢，復界後仍用舊名青雲觀。道光二十二年（1842）當地士紳重修該觀，刻石額及鑄銅鐘以紀其事，並與屯門陶氏善信題助田租，作為香火開支。陶氏每年亦於觀內舉行開燈儀式。民國初年，青雲觀仍為道場，時人稱之為斗姆古廟，中奉斗姆及王靈官二神。

顯奇法師與青山禪院的創建

顯奇法師，俗姓陳，名春亭，原籍福建漳浦，初至香港，經營實業，惟深信佛法，始設齋會於香港油麻地。遂與伙伴張森泉皈依佛教，茹素修行。一日，二人同遊青山，夜宿斗姆古廟，「夢山頂白雲有佛，冉冉降摩其頂」。醒後，以其地可作修行之所，遂移居焉。二人於「廟旁躬自荷鋤闢徑，並邀友好籌資建寺」。其時，該地本屬屯門陶耀東、陶喜廷、陶殿貴及陶堂興等人產業。業主以陳春亭為「正經慈善之人」，遂於1914年，將「青山杯渡寺青雲觀廟宇，送與陳春亭主持，供奉神佛。陳春亭即補回公用銀叁佰六拾大圓與陶姓眾等收接支用。其寺觀一概歸陳春亭主持司祝，任由重修整造。凡廟中所有四圍物產，亦歸陳春亭管理，每年收租納糧。」陶氏同意「陶姓不得借端勒索，改換主持」。而陳春亭則不得「將寺觀司祝，私推與別人」。（3）

（3）【青雲觀】《香港之三大古剎》，頁6-7。【重修該觀】大門石額陽刻橫書「青雲觀」，右旁直書小字「道光己丑初秋」，左旁直書小字「六安張大凱題」。銅鐘銘文云：「風調雨順，國泰民安。沐恩信紳南海譚心翼，虔鑄洪鐘壹口，重佰觔，敬酬青雲觀斗姥殿前，福有攸歸。道光二十二年歲次壬寅孟冬吉旦。佛鎮萬盛老爐造。」【屯門陶氏善信題助田租】青雲觀內壁上有道光二十三年（1843）之「送田芳名碑」。該碑中載屯門陶氏善信題助田租細目。【斗姆古廟】「了幻大師傳」碑中載：「⋯⋯乃偕老和尚漫遊新界，至屯門杯渡山，喜見雲山蒼蒼，弱水盈盈，夜宿斗姆古廟中⋯⋯」該碑刻於1958年，可見其時，該道場仍稱斗姆古廟。【斗姆】斗姆，又稱斗姥，道家之北斗，本生真經稱其名為北斗九真聖德天后。據傳，若誠心禮拜斗姆，稱念其名號，便可消災滅禍，延生得壽，獲福無量。斗姆生九子，長子為天皇（勾陳）大帝，次子為紫微大帝，其餘七子名貪狼、巨門、祿存、文曲、廉貞、武曲、破軍，即北斗七星。內中文曲及武曲兩星，民間信仰其為掌握功名之星神。王靈官：道教護法神，為火府天將，位居二十六天將之首，民間以其為天上人間糾察之神。【「廟旁躬自荷鋤闢徑，並邀友好籌資建寺」】詳見「了幻大師傳」碑。拙輯錄《香港華文碑刻集．新界編（一）》（香港：顯朝書室，1993年），頁73-75。【「將寺觀司祝，私推與別人」】詳見1914年9月21日陶堂興等立送帖。



1918年，陳春亭往寧波觀宗寺，受戒於諦閒老和尚，歸天臺宗派，法號顯奇。後回歸青山，於青雲觀旁築三寶殿、韋陀亭，繼於杯渡巖設藏經樓，隱居其中，潛研佛典，號其寺曰青山寺，並重修青雲古觀。1920年，青山寺建成，青雲觀重修亦竣工。開光之日，屯門陶氏贈送牌匾祝賀。自後，每逢農曆元宵節，陶氏於寺內及青雲觀內舉行嬰孩誕生之點燈儀式，該俗至今仍存。

1933年，張純白赴廈門，拜虛雲和尚為師，法號了幻。返港後，致力興建齋堂僧室，悉力發展青山禪院。經兩位法師悉心經營，青山禪院遂有今之大雄寶殿、韋陀亭、地藏菩薩殿、青雲觀、海月亭、方丈室、居士林、觀音閣、山門及牌坊等建設。而今中西人士喜幽棲者，多前往遊觀焉。（4）

（4）【重修青雲古觀】詳見「了幻大師傳」碑，《香港華文碑刻集．新界編（一）》，頁73-75。【陶氏贈送牌匾祝賀】該木匾上題「道院重光」，為屯門陶裕慶於民國九年庚申（1910）恭賀陳春亭、張森泉兩道長重建青山禪院工竣。【青雲觀內習俗】陶氏每年正月初十至十五期間，於青雲觀內舉行點燈，祝賀該族男丁之誕生，蓋欲使其子弟能獲斗姆及其眾子保佑。詳咸豐九年（1859）陶錫光錄之瓜瓞綿長，頁十二。青山禪院建成後，陶族亦於寺內點燈，蓋亦欲其子弟獲得佛祖保祐故。青雲觀及青山禪院內新春點燈之俗，至今仍存。【青山禪院】詳見「了幻大師傳」碑，《香港華文碑刻集．新界編（一）》，頁73-75。



青山禪院的名勝古蹟

挹曉亭（三聯書店提供）

挹曉亭｜自青山山腳登山，抵青山佛教學校，再上行，便抵挹曉亭。此亭為何曉生先生所建。因體諒遊人登山之苦，加建此亭供人小憩。亭內有石檯石椅。亭旁有主持顯奇及監院修如所立之挹曉亭記碑石。

山門牌坊｜過挹曉亭，繼登山，約數分鐘，可見山門牌坊。牌坊正面為港督金文泰爵士所題之「香海名山」 ，背面為鐵禪法師所題之「回頭是岸」。兩題刻各有其寓意，從其筆意可見二人對中國書法皆有相當造詣。（5）

（5）【何曉生先生】即何東爵士。【碑石】 《香港碑銘彙編》，第一冊，頁511。【「香海名山」】港督金文泰（Sir Cecil Clementi）爵士，對中國文物素有濃厚興趣，於政務羈身之餘，曾於1927年6月及1928年3月，二度遊覽青山，對青山的風景名勝甚為讚賞，於1929年，立「香海名山」牌坊於青山寺路上，以為紀念。【「回頭是岸」】 鐵禪，法號心鏡，廣東番禺夏茅鄉人，俗家姓劉，名梅芳，號鐵禪和尚，擅結交權貴，抗戰期間曾附敵，戰後被斥為「奸僧」，1946年6月，以漢奸罪判獄十五年，九月病死獄中，年八十一歲。1942年4月，鐵禪曾來港宣揚佛法，進行「和平」活動。



青雲觀（三聯書店提供）

青雲觀｜青雲觀位於青山禪院大雄寶殿旁，依山建築，內分兩層，底層供奉觀音大士，為前殿；登石階至高層，前為天階，背後為正殿，中奉斗姆像，其旁為王靈官像。觀內有長木魚一尾，壁上嵌有道光二十三年（1843）屯門陶氏善信題助田租細目碑記，觀內又有道光二十二年（1842）年重建該觀時所鑄之銅鐘一口及1920年青山禪院落成開幕紀念木匾。（6）

（6）【中奉斗姆像】該神像為四面、三目、八臂、盤膝坐蓮花上，正中兩手合十，其餘六臂分執日、月、鈴、印、弓、戟等物，十分威武奇特。【王靈官像】其像威武兇猛，臉紅如火，兩眼圓睜，額正中有一目，口生獠牙，鬚怒張，身披金甲，右手執鞭，左手掐靈官訣，腳踏風火輪，貌甚威武。【田租細目碑記】碑文詳《香港碑銘彙編》，第一冊，頁97-98。



杯渡巖及杯渡禪師像（三聯書店提供）

杯渡巖及杯渡禪師像｜由禪院大雄寶殿右旁拾級登山，可達杯渡巖。此巖又稱石佛巖，舊稱瑞應巖，巖前有一石壇，壇後有五代時雕造之杯渡禪師像，該像刻工不佳，而神態端凝，面部簡樸，形制古樸，自成一格。

「高山弟一」新碑｜「高山弟一」四字，原刻於青山頂石崖上。1919年曹受培摹拓舊碑，命工鑿石摩刻，置杯渡巖旁，並撰文詳釋其事，勒石於四字旁。惜該四字近年竟被塗改，真蹟只隱約可辨。（7）

「高山弟一」新碑（三聯書店提供）

（7） 【曹受培】號青山漁隱，居屯門青山山腳晴雪廬，於青山絕頂，獲「高山弟一」題刻，因其旁有「退之」兩小字，遂疑為韓愈手筆。曹氏繼於榛叢中，獲清嘉慶己卯（嘉慶二十四年，1819）黃椰川題碣詩，一併重刻「高山弟一」新碑旁，供遊人欣賞。黃椰川題碣詩及曹氏序文，詳見《香港碑銘彙編》，第二冊，頁456。【「高山弟一」題刻】該四字之「弟」字，現被塗改作「第」字。



「高山弟一」題刻｜「高山弟一」題刻，位於青山頂石崖上，世傳為韓愈路經屯門時所遺墨寶，蓋因四字旁有「退之」二字故。惟據許地山先生所考，題刻者實為錦田鄧氏先祖鄧符。其人北宋年間宦遊屯門，摹韓愈書法「高山弟一」四字，命工刻於青山之巔。題刻日久剝落，今已難辨認。

韓陵片石亭

由青山禪院後山路登山，約半小時，可抵一亭，名韓陵片石亭。亭北有一石碑，上刻馮秉華於1927年所撰青山遊記。該亭之命名，本為紀念韓愈遊屯門、登青山之頂且題刻「高山弟一」四字。惜其後經考證獲知該題刻係宋人鄧符所題，致使該亭原義全失。但從該亭可俯瞰屯門全景，仍不失為一名勝。

顯奇法師圓寂後，了幻法師以當家名義主持寺務，達安法師繼任住持，再傳夢生法師，繼傳國華法師。惟國華法師的合法地位未獲官方承認。

近年，青雲觀與該寺大事修葺，面貌一新，上述各古蹟仍存。惜杯渡庵遺址，至今仍未尋獲。（8）

（8） 【「高山弟一」】許地山〈香港與九龍租借地史地探略〉，文見《廣東文物》，卷六。【青山遊記】 碑文見拙輯《香港華文碑刻集．新界編（一）》，頁71-72。【了幻法師以當家名義主持寺務】詳見「了幻大師傳」碑，《香港華文碑刻集．新界編（一）》，頁73-75。



（本文經出版社授權轉載，不代表藝文格物立場）

書名｜鑑古尋根：香港歷史與古蹟尋蹤

作者｜蕭國健

出版｜三聯書店（香港），2021.06



作者簡介｜蕭國健，香港珠海學院中國文學及歷史研究所暨中國文學系教授、香港歷史文化研究中心主任，香港康樂及文化事務署博物館專家顧問，歷任各大學術機構名譽研究員、客座教授及專題講師。研究範圍包括地方史、明清史、方志學、族譜學等，出版專著、發表論文數十種。



內容簡介｜知名歷史學者蕭國健多年間親身走訪考察香港各地，查閱大量地方誌乘、家族譜牒、碑銘文獻，將研究所得輯集成書，名為《鑑古尋根：香港歷史與古蹟尋蹤》。全書分為歷史篇、古蹟文物篇、名剎篇、湮沒古村落篇及人物篇，資料詳實，語言凝練，對讀者認識區內歷史古蹟大有助益。書中配有實地拍攝圖片數十、碑銘原文多處，亦可供相關領域研究者參考。



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