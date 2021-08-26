香港藝術家「加密藝術」首登AAF　藝廊推供收藏低耗能NFT平台

NFT（非同質化代幣）數位藝術是這一年多來藝術界的關鍵詞，業界亦預料這將會是收藏界未來重點新趨勢。NFT藝術品並不一定如新聞常見以天價紀錄投得的藝術品，當中也有不小量產而價格相對入門的作品。今年第八屆Affordable Art Fair（AAF），便首次有NFT藝術品供參展。



香港藝廊The Spectacle Group將會展出AAF首個NFT藝術品，作品包括兩位香港藝術家Harriet Hunter及Adrian Chan的作品，每件作品數量一枚。

Harriet Hunter 是一位居於香港的藝術攝影師，她的作品通常以俏皮的敘事為特點，靈感來自她在無人機上捕捉到的場景。作品《Headlights》是她拍攝於秋季德國地標萊茵河谷，兩輛車在急轉彎處迎面相遇時煞車的一刻，兩個司機用莫爾斯電碼進行了有趣的對話。

Harriet Hunter Headlights, 2021 NFT, edition of 1 (The Spectacle Group)

Adrian Chan 則是一位綜合媒介的香港藝術家，尤以其迷人的像素自畫像而聞名。作品《Thoughts in a Steam Room 》靈感來自他的原創油畫《No Instagram》，藝術家在其中描繪了他認為其他人在沒有 IG 濾鏡的情況下可能會看到他的樣子。而NFT 版本是一個抽象影片，觀察藝術家進入Steam Room時的想法。在高溫下每一次呼吸，他的心智擴張並排空自己不必要的想法，最終達到一種輕鬆清晰的狀態。

Adrian Chan (b. 1995) No Instagram, 2019 oil on canvas board also, inspiration for Adrian Chan (b. 1995) Thoughts in a Steam Room, 2021 NFT, edition of 1 (The Spectacle Group)

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藝廊總監Jaime Lau表示對NFT 的前景非常樂觀，並將能呈現龐大的創新潛力。

「我們的一些藝術家正在使用這種數字媒體來重塑他們的作品。我們正探索的另一個領域是創建獨家功能，讓收藏家更接近我們藝術家的創作過程，深入了解他們如何看待世界。」

The Spectacle Group藝廊總監Jaime Lau。(賴家俊 攝)

藝廊與區塊鏈合作夥伴 NOIZ 合作，藉著它們的技術創建碳排放顯著減少的 NFT，旗下作品收藏者將會付出較低的天然氣費（創建 NFT 所產生的能源成本）。藝廊亦正在開發此類 NFT 管道，預料將在未來幾個月內在新網站和專用 NFT 平台上發布。

以上兩個NFT作品，將於今屆AAF展場以數位影像播放。

【展商資訊】

THE SPECTACLE GROUP

AAFHK 2021 (Booth A02)



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