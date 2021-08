香港藝術家「加密藝術」首登AAF　藝廊推供收藏低耗能NFT平台

NFT(非同質化代幣)數位藝術是這一年多來藝術界的關鍵詞,業界亦預料這將會是收藏界未來重點新趨勢。NFT藝術品並不一定如新聞常見以天價紀錄投得的藝術品,當中也有不小量產而價格相對入門的作品。今年第八屆Affordable Art Fair(AAF),便首次有NFT藝術品供參展。



香港藝廊The Spectacle Group將會展出AAF首個NFT藝術品,作品包括兩位香港藝術家Harriet Hunter及Adrian Chan的作品,每件作品數量一枚。

Harriet Hunter 是一位居於香港的藝術攝影師,她的作品通常以俏皮的敘事為特點,靈感來自她在無人機上捕捉到的場景。作品《Headlights》是她拍攝於秋季德國地標萊茵河谷,兩輛車在急轉彎處迎面相遇時煞車的一刻,兩個司機用莫爾斯電碼進行了有趣的對話。

Adrian Chan 則是一位綜合媒介的香港藝術家,尤以其迷人的像素自畫像而聞名。作品《Thoughts in a Steam Room 》靈感來自他的原創油畫《No Instagram》,藝術家在其中描繪了他認為其他人在沒有 IG 濾鏡的情況下可能會看到他的樣子。而NFT 版本是一個抽象影片,觀察藝術家進入Steam Room時的想法。在高溫下每一次呼吸,他的心智擴張並排空自己不必要的想法,最終達到一種輕鬆清晰的狀態。

Adrian Chan (b. 1995) No Instagram, 2019 oil on canvas board also, inspiration for Adrian Chan (b. 1995) Thoughts in a Steam Room, 2021 NFT, edition of 1 (The Spectacle Group)