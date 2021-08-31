痔瘡疑雲｜換裝RPG變重口味手遊《時空戀結》網民憂某國太子健康

日前，微博瘋傳「痔瘡」對白，來自王二代悲慘故事，因應他經歷過的少年回憶，竟博得全國網民同情，並開始下載遊戲看看故事裏的王二代「痔瘡」到底會在哪裡（哪個情節）出現。以下是網民聲稱《時空戀結》遊戲的真實對白——

12歲的時候，我住的小山村，爆發了一場痔瘡……

人心比痔瘡更可怕……

得了痔瘡的人，等於宣判了結果，只能靜靜受折磨等死

那段時間得了痔瘡，渾身不舒服

犧牲自己和孩子，也一定要讓皇子痔瘡好起來

這個手機遊戲全名《時空戀結——軟萌少女的換裝世界》，玩法相當簡單，就是選定女主角（玩家）裝束，與電腦隨機角色比試，看看誰搭配恰當，爭取與遊戲裏國家最高領導人二代約會的機會。遊戲特點就是「多款飾品、百款髮型、多款輕奢包包、連衣裙及上千飾品隨意搭配」，與網友PK；搭得好賞你鑽石金幣，搭得不好下回再試。筆者實測，遊戲有個笑聲笑聲滿載溫馨的穿越故事，玩家做完任務愛回家，與其他玩家換裝爭排名；挑戰成功與否，取決自你有多少件靚衫與搭配技巧。

網民放大痔瘡實在居心叵測

網民關心的當然不是換裝玩家約會狀況，而是遊戲裏那個王子長的痔瘡到底在哪時出現。據報，微博有遊戲設計參與者留言指，「痔瘡」二字原來是「瘟疫」，不過為了應付審查制度，就將含有「瘟疫」二字的對白，都換成「痔瘡」。

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可惜，筆者配搭程度有限，截稿當天的免費換裝次數已經清零，未看到最高領導人二代分享自己長痔瘡的經歷，就被許多玩家換了靚靚裝束而打倒了。看來，要在這個遊戲爭取王子垂青，見識他位子坐得太久而長痔瘡的偉論，就得課金買靚衫？

到底是筆者程度不足，還是網民有肆意惡搞之嫌，筆者隔天過關求證再與大家分享；倒是一群網民放大了「痔瘡」多番借題發揮，指什麼什麼瘟疫不可怕犯禁才最可怕、禁得了瘟疫信息禁不了痔瘡瘋傳等蠱毒人心的言論，說三道四，確實居心叵測。有人認為，言論自由是有底線的；今天看到網民反應，就知道底線在哪——用痔瘡來替代瘟疫，遊戲無違和的喜感，還是令人喜出望外的啦。

（本文不代表藝文格物立場）

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