自己的強項弱項　對摺一張白紙即知｜乜都有哲學｜連載之十二

一張清楚自身強弱、進可攻退可守的A4紙，是一種很廉價的工具，特別是在你決定不到左右的一刻。

A4白紙一張 ｜ 文：吳文芳

我的伯樂Grace要我出任行政創作總監（ECD）時，我都是想著「我做不來，我做不來！」畢竟我是有自知之明，還是因妄自菲薄而不敢面對挑戰？想知道自己的信心與自己真正實力的差距，這張白紙絕對有用。

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即使在Grace的威逼利誘下，我還是不敢披甲上陣，統領整個創意部門。有一個早上，她給我一張A4白紙和一支筆，跟我說：「晚上十二時，等家人都睡著時，你坐到書桌旁，只開桌上的燈，放杯熱茶，將白紙從上到下中間對摺，左邊寫下強項（Pros），右邊寫下弱項（Cons）。盡量老實地去寫，明早我們自有結論。」

為了自己的前途，到了午夜十二時，我便正襟危坐於書桌前，拿出白紙開始寫。我一口氣寫下十一個強項，七個弱項。我慎重地來回翻看，半小時後再在強項下增加三個，弱項則毫無變動，最後結果是十四強七弱。我在想那代表什麼？想不出來，14:7就是2:1，很難說自己有絕對的把握！

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時間去到凌晨三時，我茅塞頓開。如果從強項那邊搬一兩個去弱項那邊，這樣我就肯定沒什麼贏面；但相反，如我改善兩個弱項，變成16:5，那麼信心就會很不一樣！但選擇哪兩個弱項去改善呢？一晃眼，又過了四十五分鐘，我想出辦法，有信心地將三個弱項搬過去強項。現在是17:4！我又再看多兩遍，知道這該是最後的版本，集中解決三弱變為三強，我就回房睡覺了。

第二天早上，我恭恭敬敬地將紙張給了Grace。她咧嘴一笑看了一看就說：「你該有答案了吧？ 」我一時說不出話來，只是點頭答應出任 ECD 。在之後三個月中，我成功將自己的三個弱點變成強點。只有清楚了解自己的強與弱，才可以編排自己的「攻和守」。我很幸運有一個這樣的老闆，學會了這個好用的工具。

（本文不代表藝文格物立場）

第十三集受訪嘉賓：極地博物館基金會創辦人李樂詩博士｜李樂詩博士曾經擔任廣告設計師、畫家、攝影師及作家，其後成為全球首位踏遍三極的香港女探險家。她於1997年創立了極地博物館基金，並主講了不少關於環境保護的講座、硏討會、展覽會和分享會。



香港電台《乜都有哲學》主持吳文芳、紀文鳳與嘉賓李樂詩博士（中）合照（圖片由香港電台提供）

香港電台第一台節目《乜都有哲學》，現逢周六晚上10時20分播出。節目由導演兼廣告人吳文芳主持，資深廣告人紀文鳳擔任嘉賓主持，透過來自不同行業的人物專訪、生活小故事，以及淺談廣告構思與創作，讓聽眾重新發現香港人獨有的生活態度與哲學。



吳文芳（Willde Ng）｜前導演、前廣告人，近期熱衷寫作。出生於中國福建省晉江縣，1979年加拿大留學回港，三年後加入香港智威湯遜（JWT）擔任美術創作總監，並於1989年晉升執行創意總監，是當時首位華人出任國際4A廣告公司此類職務，任內協助JWT連續四年獲選「年度最佳創意代理商」及兩次摘得香港4A「金帆廣告大獎」。1992年，吳文芳離開JWT，創立「另一影廠」，成為一位知名的廣告導演。影廠更兩度榮獲香港4A「金帆廣告大獎」。2006年，吳文芳創立 thinkingwithoutthinking limited（不假思索有限公司），一間以人為本的企業傳播諮詢公司，為多個項目整理思維、制定策略並實施計劃。曾為香港2007年特首候選人曾蔭權提供連任競選策略諮詢，提出口號「我會做好呢份工！」，令其民望大幅提升24個百分點。吳文芳於2011年9月榮膺《Campaign》雜誌（亞太版）「25年來塑造亞洲創意行業的九位傳奇人物」之一，表彰其卓爾不群的創意才華。因早年周遊列國拍攝電視廣告，吳文芳熱衷旅行與品味異國文化。 2012年起自創獨具一格的「40小時」概念品牌，計劃以旅行專欄、旅遊書、電視節目、社交媒體、實體店等，全方位推廣旅行文化。現於中環開設一人圖書館，希望啟發年輕人在書本中找到生活的自由。



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