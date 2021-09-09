鍾雪瑩在廁所傷心剃頭？｜歌詞心頭好｜林綸詩專欄

今年有不少喜歡的港產片，其中《一秒拳王》、《狂舞派3》及《殺出個黃昏》都是摯愛。對樂迷而言，驚喜必數周國賢進軍電影，當男主角殺出另一條血路，同時亦有一個女主角的身影，叫狂熱樂迷不會走漏眼。

文：林綸詩 ｜ 原題：當那些MV女主角跳上大銀幕



要說的就是《殺出個黃昏》的鍾雪瑩！她同在《狂舞派3》出現，飾演阿良的女友，但當然沒有《殺》裡的演出那樣搶眼。鍾雪瑩的演出很自然，不是靚女路線，可以不顧形象演出。

其實她也是去年陳奕迅《致明日的舞》的其中一個主角——MV一開始時，在廁所傷心地剃頭的正是劉雪瑩。她飾演被凌的女學生，之後到禮堂跳了一支舞，為自己療傷。當時相信她未算太多人認識，但觀眾都覺得這個為MV剃頭的女孩太厲害了吧！而MV最後重現她舞後充滿希望的眼神，配上歌詞「眼見你已發光／這個你已叫天清朗／再與你轉個圈／發覺你會更耐看」，如像預示她的星途。

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那次的演出與《殺》很不同，比較一下便可看出其潛力。音樂錄像是我很喜歡看的演技試驗場。近年另一個很深刻的MV女主角便是林愷玲。她與洪嘉豪在「不消失戀愛連續」三部曲的小電影裡飾演情侶。這個系列絕對是我近年最愛的微電影，尤其最後一曲《永遠飛行模式》將《重慶森林》的貪新忘舊主題，化為一成不變的男主角低調抗議，看得我這個王家衞粉絲心花怒放。

林愷玲

林愷玲是星二代，樣子和身型漂亮，五官亦非常有戲，起初以為只是以靚女做賣點，但MV裡的她每一個表情也能代替對白，不甘於只演刻板美女舊情人的角色，這陣子看新聞她將有電影演出，十分期待！

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（專欄「歌詞心頭好」隔周刊出。本文不代表藝文格物立場）

作者簡介｜林綸詩，80後中大人，鍾愛香港流行文化。寫過樂評、做過評審，最喜歡合唱歌。



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