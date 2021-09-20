月餅記事｜魯迅愛吃什麼月餅？｜曹疏影

香港地有多鍾意新鮮，月餅的口味就有多少變化。這些年來，想得到的食材與配搭，似乎都在月餅中出現過。但也有老派的，粵地的月餅，我愛五仁多過蓮蓉，朋友笑我好似婆婆仔，她們愛蓮蓉多些。

文：曹疏影 ｜ 原題：月餅雲骨朵



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喜歡五仁因它的奇妙，什錦五仁打底，卻可甜可鹹——看拌上的是糖冬瓜、玫瑰糖，還是金腿甚或蠔豉。有的更會摻金桔餅或上好的橘皮，芸芸餡料中挑一絲清亮的味道出來，好像舞台上打出高光。

有年中秋前，做了個月餅夢。夢裡，手工做月餅的老師傅同我講：「早年間呢，我個月餅又叫『雲骨朵』，因為好多人追住來食。落咁多心思係塊餅度，咁多人鍾意，一塊月餅係要人追住，去擁有，去嘗試，先叫做好。」

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彩雲追月，我在夢裏和著口水混淆了。也想談談我在別處吃過的月餅。 似乎各地的城裏，總會有一個「老字號」，金秋時給那裏的人端出本地老派之餅。

北京的該屬稻香村，魯迅去一次稻香村買點心，也會在日記裏記下的。

稻香村自蘇州來北京，合乎清帝對江南的喜好。

京式的五仁遠沒有香港那樣講究，黏著不同果仁的糖漿比廣式的「硬」，甜就是甜本身。我是說廣式的妙處在於甜中透著反向的清淡，又濡軟，前者放一陣子，甜就發「死」了。

北方的也用柑橘類來調味，卻是將橘皮製成「青紅絲」，用曬到乾硬、柔韌的橘皮絲加色素染成墨綠、絳紅，糅在餡裏。正如粵劇的戲服，色澤輕柔、鮮亮過京劇的，如粵劇可用粉藍和粉綠，京劇就常見藏藍、靛綠；青紅絲的沈著之色，也不是廣式五仁裏的橘餅碎那樣輕柔的。

北見力道，卻終究難克南之親柔。

（「月餅雲骨朵」之一，明天續。本文不代表藝文格物立場）