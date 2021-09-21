月餅記事｜原來月餅不易寄　家鄉味道隔海就嘗不到？｜曹疏影

玫瑰和松子卻是兩邊都喜愛的，只是廣式喜歡把玫瑰當作諸種餡料的一個小成員 。京式的雖然也可這樣，但也有說玫瑰，就品玫瑰味道的——兒時有一種幾乎就是玫瑰、松子、白糖餡的月餅。

文：曹疏影 ｜ 原題：月餅雲骨朵



掰開，松子可見，白糖可見，玫瑰呢？約是用玫瑰露或玫瑰糖（我小時吃的相信是人工的玫瑰香精），溶在其中，便只有其味，卻難尋蹤跡。玫瑰本來是一種提供香氣的物質，質地虛無。

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兒時有一年頗蹊蹺，那年除了玫瑰月餅和常見的桂花月餅，更有月季月餅、杏花月餅，甚至⋯⋯君子蘭月餅。

香港地有多鍾意新鮮，月餅的口味就有多少變化。這些年來，想得到的食材與配搭，似乎都在月餅中出現過。但也有老派的，粵地的月餅，我愛五仁多過蓮蓉，朋友笑我好似婆婆仔，她們愛蓮蓉多些。 「月餅雲骨朵」之一

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我早已忘了君子蘭月餅是什麼味道。

人在中秋，講求回家團聚，桌椅團圓，月團圓。歡宴間想必清雅、清幽一派就未必如何受落。想像一大家子吃完飯菜，把月餅和水果放圓枱正中。

月餅應是有團圓蛋黃的蓮蓉、什錦絢爛的五仁，或美好歲月的玫瑰在餡子裏的，君子蘭想必不會居中。水果盤裏葡萄也配合得圓溜溜，柚、橙也圓碌碌的，梨有兩個圓——我兒時媽媽不讓過年過節切梨子來分食，說是不能「分離」。

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而到底分離了。今年的中秋想必更多人要寄月餅去英、台、美、加⋯⋯讀新聞說原來月餅不易寄，有各國出入境的規定也有疫情的原因。

隔海的人，就只盼著分享這一小塊家鄉的味道，但也不易了，月光的清雅到底是戰勝了世俗盼望的團圓。

（「月餅雲骨朵」之二，全文完。本文不代表藝文格物立場）