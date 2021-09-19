太平館餐廳｜黃興桂、阮兆輝與、李純恩的太平館故事

撰寫這本書的目的除了傳承餐廳的飲食文化之外，還希望讀者透過閱讀從而更了解中國歷史，增添大家閱讀歷史的興趣。豉油西餐作為香港獨特的飲食文化，結合了中西方飲食，值得保存下去。經營餐廳對自己來說，不只是一盤生意，更是歷史文化的傳承，而自己亦身兼一份使命。 太平館餐廳第五代傳人、董事總經理徐錫安先生

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一間餐館，幾位名人，幾段香港歷史，交織出一場新書發佈會花絮。

位於油麻地的太平館餐廳，在發佈會當天如常營業，闢出餐廳幾桌空間舉辦發佈會，館內音樂並沒有停止播放，一如它仍在運行着的事業與故事；幾位名人都與廣播、娛樂有深厚淵源，他們分享時，聲量並沒有受太大影響，傳遞着的，都是他們與太平館餐廳的友誼。

太平館餐廳源自廣州，自1938年遷到香港，餐館足足有160年歷史，儘管曾受戰爭影響，還是沒有一天停運。活動由太平館餐廳第五代傳人、董事總經理徐錫安首先發言。

香港專欄作家李純恩亦有分享——

自己第一次步入銅鑼灣太平館餐廳是許多年前的事，當時對瑞士汁炒牛河（兜亂）的印象一試難忘，後來認識徐生後，才逐漸感受到餐廳豐厚的歷史。自己去年送了一幅字給太平館餐廳，可解讀為——太平館餐廳見證了風雲一百年的歷史際會，而人亦無法脫離人間煙火，最理想的狀態就是在人間共享太平。這就是『風雲際會百六載，人間煙火享太平』的意思。 李純恩

資深體育界人士黃興桂，在書中的序文有提到太平館稱得上是「神奇、頂級、超卓」，這話來自他十多年前某次評述球賽時，鏡頭不斷重溫謝拉特四十碼世界波的評語，自此亦成為許多觀眾與網民形容人物與事情的諺語，更是一眾香港人的共同回憶。

自己五代以來在太平館餐廳用餐，遠至祖父一代，在餐廳用餐對家族來說也有傳承的意義，自己在餐廳常常與不同的人偶遇，亦非常欣賞徐先生努力經營餐廳，維持多年不變的食物質素及服務態度，每每步入餐廳，總有一種賓至如歸的感覺。 黃興桂

黃興桂與太平館有說不完的故事，提到他成長階段的回憶，非常深刻。至於粵劇名伶阮兆輝亦有到場支持與分享——

九月八日在太平館餐廳油麻地分店（九龍油麻地茂林街19-21號）舉行了《盛世太平——太平館餐廳的百年印記》新書發布會。左起：李純恩先生、黃興桂先生、徐錫安先生、阮兆輝先生（照片由明窗出版社提供）

很難得出席這次的活動，太平館餐廳是自己師父麥炳榮經常到訪之地。在一九八四年，師父約自己來太平館飲茶，本以為是普通見面，結果在師父移民後，這次聚會竟成為最後一面。來活動場地見到徐先生展示了許多私人珍藏，即使自己做戲行這麼久，也沒有收藏戲票的習慣，也很難像徐先生這般隨時翻出私人珍藏，感覺很珍貴。 阮兆輝

徐錫安在導賞環節時，分享一批從不同途徑得來的收藏品，除了館內既有保存的1950到1960年代的太平館餐具、餐牌外，還有一批舊報紙、舊雜誌刊，部份展品由內地尋得。他特別提到太平館火柴盒上的電話號碼，在沒有手機的年代，太平館成為許多食客的聯絡處，不少明星名人與熟客，都會在固定時段光顧，於是他們的朋友，如想聯絡他們，都會打來太平館。

太平館保存着的記憶，現在都成為文字，記錄在案，靜待讀者逐一重溫。

（綜合報道）

徐錫安《盛世太平——太平館餐廳的百年印記》，由明窗出版社提供

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