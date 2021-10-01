棉花堡溫泉｜旅館老闆的孩子與剛果媽媽｜異域旅者｜銀乙專欄

疫情陰霾下，無數人與親人分離。土耳其棉花堡的Elefane，今年七歲，她的母親滯留在剛果。Elefane已超過一年沒見過她的母親。

Elefane住在卡拉哈耶特（Karahayit），棉花堡附近的一條小村莊。她的父親在村莊裡經營旅館。

我和朋友到當地旅遊，住在他們家的旅館。一到旅館，老闆便準備很多新鮮水果給我們吃，還拿出他親手釀制的紅酒、熬煮的熱湯給我們喝。

第二天，老闆還特意帶上我們和他的家人，去附近參觀一座古蹟，並堅持為我們付入場費。

土耳其著名景點棉花堡溫泉

小小旅館中，蘊藏著無限溫暖。老闆是當地人，他的妻子來自剛果。Elefane有土耳其和剛果的血統，長得非常可愛。在我們到達旅館的當晚，Elefane為我們畫了一幅畫，歡迎我們的到來。

老闆跟我們說起他的故事：「我曾到剛果工作多年，在不同酒店擔任廚師，工作期間，認識了妻子。孩子出生後，我們便選擇回到土耳其生活，經營自己的旅館。疫情爆發初期，妻子回國探親，自此，便一直不能回來。」

Elefane超過一年沒有見過自己的母親，特別想念媽媽在身邊的日子。短短相處幾天，有時候，她會把我們稱作「媽媽」，只要有女生對她好，她便想一直待在那人身邊，把自己一切與她分享，儘管那人只是個陌生人。

離別前一晚，Elefane又為我們畫了一幅畫，希望我們能夠留下來。

老闆偷偷跟我們說，我們離開時，記得跟他說一聲，他要提前把Elefane帶到別處，以免她知道我們離開了。顯然，離別總不斷在這間小旅館發生，老闆早已熟習一套方式，説明Elefane減輕離別後的失落。

老闆說：「不用替Elefane感到難過，雖然她一直要和喜歡的人道別，但她獲得來自世界各地的人的喜愛，她是幸運的。」

我不知道，疫情什麼時候會結束。但我知道，當親人能夠相見，那一刻是無價的。

（標題由編輯擬寫。本文不代表藝文格物立場）

作者簡介｜銀乙，希望通過文字，分享旅途教給我的那些事，讓更多人看見，世界各地不一樣的人生。



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