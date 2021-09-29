安雅與魔女│宮崎駿首部CG動畫 　新畫風能否延續吉卜力治癒之旅？

已有七年沒在香港上映作品的吉卜力工作室，新作《安雅與魔女》將於明日上映。本片由宮崎駿親生企劃，由其子宮崎吾朗執導，改編自《哈爾移動城堡》原著作者Diana Wynne Jones暢銷同名小說。這是吉卜力打破只製手繪動畫傳統，首度以CG作畫之作，似乎也押上了吉卜力未來發展前途，是動畫室的轉型摸索。



《安雅與魔女》電影劇照。

魔女加搖滾樂，看到宮崎駿父子都放了自己心頭好在作品中，融入了父親的魔女題材和兒子對搖滾的喜愛。

主角安雅是一貫宮崎駿畫筆下堅強樂觀的女孩，不過除了樣子可愛外有點「臭屁孩」感覺，她少了《魔女宅急變》中琪琪那種對自由和美好生活的憧憬，也少了《千與千尋》中千尋由任性叛逆，慢慢在逆景中堅強起來的蛻變過程，整個故事像是她一直「收兵」順服了身邊所有人，角色由始至終是個帶點頑皮小孩，沒有了吉力卜一直以來女角塑造的親切感。

《安雅與魔女》電影劇照。

這部動畫破格選用了CG畫風和罕見故事場景，給人很不像「吉卜力」作品。影片大部份時間發生在只有四壁的魔法屋內，安雅偶然會在後花園採藥，人類以草藥和動物製造各種戲弄人的魔法，帶點玩味，但卻少了吉卜力一直宣揚對大自然抱以欣賞的價值元素。

影片最多人吐糟的是畫室打破傳統，首次以CG製作動畫。大家會吐糟3D畫風不完美，部份場景仍然有很明顯2D的風格，雖然動畫在片尾以大量平面插畫交代主角們去向來滿足影迷，但似乎未能扳回不滿。當然，批評是容易，大家慣性看荷里活CG動畫片，若以此作標準，吉卜力CG畫風確有改進空間。我個人認為吉卜力在CG動畫方面可以摸出自己的風格，無必要與歐美相同畫風看齊，最迫切性的，是如何在CG畫風與工作室在手繪作品上一貫以來貫徹的治癒畫風取得平衡。

《安雅與魔女》電影劇照。

撇開上述兩點，《安雅與魔女》仍然見到吉卜力一些元素，人物世界並非非黑即白，各個人物也有其童趣一面。故事早段一眾小孩在墳場扮鬼，小孩的天真好玩躍然紙上。可是整部作品非常日常化，角色少了成長經歷，要去到很後段才有一個高潮出現，故事卻又戛然而止，讓觀眾感覺好像是看連續劇的第一集（以吉卜力一貫風格，動畫不會有續集），這次在畫風和劇情上都同時作了大膽創新嘗試，可能是影迷難以一下接受的原因。

+ 11

吉卜力早年作品《龍貓》和《再見螢火蟲》，當年都是在落畫後才累積口碑，可能多年後回看，這個新嘗試會是這個傳奇畫室的重要里程碑。

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