光影舞者梅田宏明《密不可分》　西九十月推跨域數碼舞台線上演出

侊如液態流動的舞姿，結合變幻莫測的數碼視覺技術，舞者隨著音樂節拍在以光影粒子構成的波浪中飛翔起舞。西九自由空間今個表演藝術季，推出日本藝術家梅田宏明精心設計，融合當代舞（形態）、多媒體視覺（光影）和數碼音樂（聲音）元素，專屬數碼平台的線上演出《密不可分》。
今次展演2021年最新創作，實驗如何真正連結線上觀眾。梅田向心理學和認知科學取經，結合常見於電子遊戲的眼球追蹤及擴增實境（AR）技術，捕捉舞者動作形態，讓其化身成光影粒子，不停分解聚合，真實與抽象交替，時而與環境融為一體，舞動的不只是身體更是環境。隨着各個接收者的經驗見聞不一樣，如幻覺般的光影和音樂，撩起各自熟悉的情境。一場叫人目眩的新時代演出，隔空挑動觀眾神經。
梅田宏明《密不可分》由自由空間及日本橫濱紅磚倉庫一號館共同委約，經歷三年的實驗和發展，最後階段的演出將於2022年於香港自由空間首演，十月期間觀眾可透過西九文化區網頁平台，欣賞現階段線上演出。
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【藝術團隊】
概念及編舞：梅田宏明
演出：中村優希、大塚郁實、梅田宏明
音樂：AOKI takamasa
影像概念：S20
影像創作：THINK AND SENSE
- 技術、影像概念：松山周平
- 影像程式：益見貴光、引田祐樹、大河原綾人
製作經理：田野入涼子
【演出地圖】
【演出詳情】
節目名稱：梅田宏明《密不可分》
限播時間：2021年10月6至8日（星期三至五）
購票詳情請參閱「西九文化區」網頁
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