移加離港｜香港青年移民潮遇上多倫多搵樓潮

作為一個剛剛於多倫多落腳移民的香港青年，最大的困難莫過於找房屋及找工作。其中，一般人花最多時間的就是找房屋，這是移民的第一步，也是移民這困難的第一步。

文：便當



因為疫情的關係，過去兩年許多加拿大的海外學生都在自己的國家線上上課，而加拿大最近開放關口，大量海外學生回到多倫多等等的大城市準備回到校園上實體課堂，這個城市一下子多了很多人口，租務市場的需求及租金急劇上升。

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我到達加拿大的時間正正是大部份海外學生回國的時候，那時候的多倫多租務市場都異常火熱，基本上求過於供，優質盤只會在網上的系統出現數天，等賣方收到數十個租客，就會開始租出，更出現到一個租盤出現過百人爭取租盤，特別對於剛剛到步的香港青年無疑是一大困難。

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我很幸運可以暫時住在朋友正在放租的單位，交通非常方便，但未來都要跟準備到達的朋友尋找另一個單位。身邊有很多本地朋友都跟我說，最好是在當地留學生完結學期才尋找租盤，而不少新移民都因為沒有本地紀錄都關係，更需要預付十二個月的租金來搶租盤，所以多數都要暫時住在地庫和Share House才可以安穩渡過第一年。

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加拿大是全球國土第二大的國家，所以如果最後自己的資金不太鬆動時，我可能像其他加拿大人一樣，試轉到其他城市尋求機會，避開大城市不斷上升的租金。

（本文不代表藝文格物立場）

作者簡介｜便當，Year 3大學生，社交媒體重度上癮者，於2021年初夏果斷Quit U獨自移民到加拿大。身處異國他鄉，每天都經歷不同的挑戰，發現自己漂泊在外時才真正感受到生活的美好節奏。

