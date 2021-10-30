我們要保持對世界好奇的態度｜乜都有哲學｜連載之二十

每一天，就算遇上紅白二事、第三次世界大戰、英國脫歐、冰島火山再爆發，許多人仍要營營役役，為生活而努力。

產生創意的兩個時間表 ｜ 文：吳文芳

生而為人，我們就要保持對世界好奇的態度，將遇到事情就地分析，並存放在腦袋中。這些存放起來的經歷，就是我所說的「點」，點越多，將來你就越有能力將其連一起，構成源源不絕的創意。跟銀行戶口一樣，存的錢越多，得到的利息就會令你越來越富有，只是錢花了就沒了，你存在腦海裡的經歷，則永遠不會用完，品味仍然新鮮無比，美味可口，日後可以無限次繼續享用。

當你接受一項工作後，那就是一個使命的開始。你將要溝通的物件，要傳達的資訊，要製造的感染力，要達到最理想的效果和目的，時刻放在心裡，廢寢忘餐，希望自己可以想出一個創意，這個階段稱為「咀嚼過程」，將所有的要求咬碎。一兩天後，靈感還沒來到，你會開始焦急、無望、痛苦，這個階段稱為「便秘時刻」。在絕望中，你的思想已經不能再往前走，然後你嘗試去聽音樂、看幾頁書、談一下電話，分一點心，可是其實你的腦中還是在苦苦等待靈感到來。無計可施下，你只好洗個澡，刷個牙。在無奈中，朦朧中昏睡了。早上五點鐘，你會忽然醒過來。

「嘩！我想到了！」

我們的腦袋就是這樣奇特。這是因為你逼迫大腦在記憶系統中，經過大腦中樞將一生接觸過的點相連一起互碰。你體內具有越多的點，你的大腦就可以排列出越多的組合，再自動過濾，過去從未出現過的組合，經過計算，出現新的創意排列。這是經過腦洞裡神秘的細胞，在設計與計算中得到的結果，這個結果就是廣告和市場的結合，是理性地計算，配合非理性的，唯心的，感性的，一時衝動的設計，去捕追被熱切追求的火花。這就是「刺激與反應」(Stimulus and Response)！

主持吳文芳、紀文鳳與節目監製張璧賢（右一）及編導周偉業（左一）合照（照片由香港電台提供）

圖片：主持吳文芳、紀文鳳與節目監製張璧賢（右一）及編導周偉業（左一）合照。

（本文不代表藝文格物立場）

第20集，是《乜都有哲學》最後一集節目。兩位主持——吳文芳與紀文鳳在節目中回顧18位受訪嘉賓的生活哲理，並細談從中的得著與總結。香港電台第一台節目《乜都有哲學》，現逢周六晚上10時20分播出。節目由導演兼廣告人吳文芳主持，資深廣告人紀文鳳擔任嘉賓主持，透過來自不同行業的人物專訪、生活小故事，以及淺談廣告構思與創作，讓聽眾重新發現香港人獨有的生活態度與哲學。



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吳文芳（Willde Ng）｜前導演、前廣告人，近期熱衷寫作。出生於中國福建省晉江縣，1979年加拿大留學回港，三年後加入香港智威湯遜（JWT）擔任美術創作總監，並於1989年晉升執行創意總監，是當時首位華人出任國際4A廣告公司此類職務，任內協助JWT連續四年獲選「年度最佳創意代理商」及兩次摘得香港4A「金帆廣告大獎」。1992年，吳文芳離開JWT，創立「另一影廠」，成為一位知名的廣告導演。影廠更兩度榮獲香港4A「金帆廣告大獎」。2006年，吳文芳創立 thinkingwithoutthinking limited（不假思索有限公司），一間以人為本的企業傳播諮詢公司，為多個項目整理思維、制定策略並實施計劃。曾為香港2007年特首候選人曾蔭權提供連任競選策略諮詢，提出口號「我會做好呢份工！」，令其民望大幅提升24個百分點。吳文芳於2011年9月榮膺《Campaign》雜誌（亞太版）「25年來塑造亞洲創意行業的九位傳奇人物」之一，表彰其卓爾不群的創意才華。因早年周遊列國拍攝電視廣告，吳文芳熱衷旅行與品味異國文化。 2012年起自創獨具一格的「40小時」概念品牌，計劃以旅行專欄、旅遊書、電視節目、社交媒體、實體店等，全方位推廣旅行文化。現於中環開設一人圖書館，希望啟發年輕人在書本中找到生活的自由。



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