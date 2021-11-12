書中自有流行曲｜歌詞心頭好｜林綸詩專欄

柳應廷剛推出新歌《人類群星閃耀時》，是小克為他所寫的重生主題第三部曲。三部曲都是以書命名，首先是《狂人日記》（同名作品為魯迅小說），然後是《砂之器》（同名作品是日本作家松本清張創作的推理小說）。

文：林綸詩 ｜ 原題：書中自有流行曲



而這首新曲名字則來自奧地利猶太裔作家褚威格最暢銷的作品《人類群星閃耀時》，內容講關於十四個人類歷史轉淚點，描述歷史下人類小靈魂。

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三部曲裡談及主角們在死後不同的輪迴世界、平行宇宙，轉換角色時有不同的情感瓜葛。而以不同國家的書名及題材去輔助此主題，更顯得一脈相承，本質上深化了此意義。

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《狂人日記》：萬物緣盡 成住崩壞 空再著色

問為何像 牛郎織女 思念旦夕（呆望四壁）

看宇宙 多虛構 一出生 已劇透 舉骰子 送上帝手



《砂之器》：一生多舛 轉世善後 蜷縮棲身 囹圄靜候

漆黑中 只有愛可衝破 漏光的 缺口



《人類群星閃耀時》：循環百轉那圈套 生死間千迴陌路

重逢那一個擁抱 可有 或無

浮華裡歡笑苦惱 電光閃爍 荒草掛露 便停步 忘掉明哲靜禱

悲憫中鼓舞 困惑中迷路 才驟覺 樂與苦原自創造



當流行曲借用書名，但又譜出自己主題，就成就跨文化跨時代、歷久不衰的主題。去年感受最深的舊歌是《愛在瘟疫蔓延時》（達明一派），歌名來自馬奎斯的同名小說，本是如霍亂一般磨蝕人心的愛情，周耀輝借用書名填詞時，主題則是愛滋病、偏見及恐懼。到新冠肺炎時，黃耀明在演唱會唱過，歌迷如我也狂播，在疫症的「新」生活下，又有了新的意思。

（專欄「歌詞心頭好」隔周刊出。本文不代表藝文格物立場）

作者簡介｜林綸詩，80後中大人，鍾愛香港流行文化。寫過樂評、做過評審，最喜歡合唱歌。



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