村上春樹｜濱口龍介神改編《沒有女人的男人們》｜Drive My Car

蜚聲國際的得獎導演、編劇,日本新一代導演代表人物,近年在影壇迅速冒起,被譽為下一位日本電影大師。他擅長在日常中發掘戲劇性,以出色的劇本創作力技驚四座。

文:安樂



濱口龍介在1978年出生於神奈川,早於就讀東京大學文學部時,便因加入了電影研究學會,與電影結緣。在學期間不但每年都看約三百多部電影,更深受電影大師們的影響而用8毫米菲林拍了幾部短篇。他畢業後投身電影界,擔任助理導演幾年,直至2006年到東京藝術大學就讀電影系碩士,師從北野武和黑澤清。創作上,他也受到伊力盧馬 (Éric Rohmer) 和尊卡薩維蒂 (John Cassavetes) 的影響。

我希望藉此機會向村上春樹先生致謝,容許我將一本如此出色的小說——《沒有女人的男人們》改編成電影。我想我已經盡力用最好的方式把這本有趣的小說呈現在銀幕上了。 濱口龍介

2008年,他以碩士畢業作品《PASSION》,首部長片就一鳴驚人,獲國際影展青睞,入選西班牙聖塞斯巴提安電影節及東京新作家主義影展 (Tokyo Filmex)。

2011至2013年間,與酒井耕共同執導「東北紀錄片三部曲」︰《Sound of the Waves》(入選羅迦諾電影節)、《Voices from the Waves》(入選山形國際紀錄片節)、《Storytellers》(入選山形國際紀錄片節)。前兩者關注日本東北311大地震的倖存者,後者則探究日本的地方民俗故事。

拍攝期間,看到主演和工作人員出色的表現,我好像親眼目睹了許多奇蹟的發生,相信觀眾們也一定能感受得到。這部三小時的電影好像一瞬而過,並且是一部想要一看再看的電影。如果大家看畢後再重看小說,真是沒有比這樣更開心的事了吧!希望大家都能入場觀看這電影。 濱口龍介

2015年,以五小時的傑作《她們最好的時光》刻畫四個女性的生活,入選多個國際影展,首次受到國際注目。本片劇本也在羅迦諾電影節榮獲特別嘉許,四位女演員也同獲最佳女主角獎。在日本,本片獲電影旬報選為年度佳片第3名。2018年,他改編柴崎友香的小說,編導《睡著吻別醒來抱擁》,首次入選康城影展主競賽單元。本片也在橫濱電影節橫掃六獎,包括最佳電影、最佳導演、最佳攝影、最佳男主角、最佳女配角、最佳新演員。

2020年,與恩師黑澤清聯手為《間謀之妻》編劇,獲電影旬報最佳劇本獎。本片也助黑澤清摘下威尼斯影展銀獅獎。

2021年,他先以《偶然與想像》於柏林影展獲評審團大獎銀熊獎,緊接著又以改編村上春樹短篇小說的新作《Drive My Car》,在本屆康城影展得到一致佳評,不但獲英國著名雜誌《Screen》影評給予本屆最高評分3.5星,最後更連奪三獎︰最佳劇本、國際影評人費比西獎、天主教人道精神獎。

