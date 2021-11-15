村上春樹｜濱口龍介神改編《沒有女人的男人們》｜Drive My Car

蜚聲國際的得獎導演、編劇，日本新一代導演代表人物，近年在影壇迅速冒起，被譽為下一位日本電影大師。他擅長在日常中發掘戲劇性，以出色的劇本創作力技驚四座。

文：安樂



濱口龍介在1978年出生於神奈川，早於就讀東京大學文學部時，便因加入了電影研究學會，與電影結緣。在學期間不但每年都看約三百多部電影，更深受電影大師們的影響而用8毫米菲林拍了幾部短篇。他畢業後投身電影界，擔任助理導演幾年，直至2006年到東京藝術大學就讀電影系碩士，師從北野武和黑澤清。創作上，他也受到伊力盧馬 (Éric Rohmer) 和尊卡薩維蒂 (John Cassavetes) 的影響。

我希望藉此機會向村上春樹先生致謝，容許我將一本如此出色的小說——《沒有女人的男人們》改編成電影。我想我已經盡力用最好的方式把這本有趣的小說呈現在銀幕上了。 濱口龍介

2008年，他以碩士畢業作品《PASSION》，首部長片就一鳴驚人，獲國際影展青睞，入選西班牙聖塞斯巴提安電影節及東京新作家主義影展 (Tokyo Filmex)。

【作者其他文章｜今敏：造夢大師｜日本動畫最高峰是怎樣確立的】

2011至2013年間，與酒井耕共同執導「東北紀錄片三部曲」︰《Sound of the Waves》（入選羅迦諾電影節）、《Voices from the Waves》（入選山形國際紀錄片節）、《Storytellers》（入選山形國際紀錄片節）。前兩者關注日本東北311大地震的倖存者，後者則探究日本的地方民俗故事。

拍攝期間，看到主演和工作人員出色的表現，我好像親眼目睹了許多奇蹟的發生，相信觀眾們也一定能感受得到。這部三小時的電影好像一瞬而過，並且是一部想要一看再看的電影。如果大家看畢後再重看小說，真是沒有比這樣更開心的事了吧！希望大家都能入場觀看這電影。 濱口龍介

2015年，以五小時的傑作《她們最好的時光》刻畫四個女性的生活，入選多個國際影展，首次受到國際注目。本片劇本也在羅迦諾電影節榮獲特別嘉許，四位女演員也同獲最佳女主角獎。在日本，本片獲電影旬報選為年度佳片第3名。2018年，他改編柴崎友香的小說，編導《睡著吻別醒來抱擁》，首次入選康城影展主競賽單元。本片也在橫濱電影節橫掃六獎，包括最佳電影、最佳導演、最佳攝影、最佳男主角、最佳女配角、最佳新演員。

【作者其他文章｜今敏：造夢大師｜向改變動畫電影世界的前瞻者致敬】

2020年，與恩師黑澤清聯手為《間謀之妻》編劇，獲電影旬報最佳劇本獎。本片也助黑澤清摘下威尼斯影展銀獅獎。

2021年，他先以《偶然與想像》於柏林影展獲評審團大獎銀熊獎，緊接著又以改編村上春樹短篇小說的新作《Drive My Car》，在本屆康城影展得到一致佳評，不但獲英國著名雜誌《Screen》影評給予本屆最高評分3.5星，最後更連奪三獎︰最佳劇本、國際影評人費比西獎、天主教人道精神獎。

（本文獲授權轉載，不代表藝文格物立場）