多項免費活動遊火炭　認識香港製造2.0︱設計營商周城區活動

香港雖然是彈丸之地，卻曾經是亞洲輕工業重鎮，不少工廈區相繼落成屹立至今。隨著經濟結構轉型，香港看似告別工業年代，但其實不少設計師仍然在工廈區發展新時代工業，推展新一代香港製造。



由香港設計中心舉辦、香港特別行政區政府「創意香港」為主要贊助機構的「設計營商周城區活動」城區活動，今年以「二十而立：深思・煥然・一新」（20s: Reflect・Refresh・Reset）為主題，當中「主要伙伴場地創意節」活動之一，在火炭區以「香港製造2.0」為主題，為大家發掘隱於城中，別具特色的香港工業。



左起：香港設計中心業務發展及項目總監林美華、伙食工業創辦人Kevin。(賴家俊 攝)

今屆「主要伙伴場地創意節」與各區創意伙伴合作，以連串活動為大家發掘本港九大城區特色，以設計推動本地創意經濟、文化保育與美好社區生活。當中火炭區活動伙拍「伙食工業」（fooody），以「香港製造2.0」為題，透過連串展覽、講座及示範、導賞及創意市集，帶大家遊火炭，發掘本區香港製造。

昔日火炭區以鋼鐵及機械工業為主，現在已朝輕工業轉型，各種工作室遍布大小工廈，新時代工業更着重本地市場需求，強調為用家度身訂製產品。 伙食工業創辦人Kevin

手工啤酒廠進駐火炭

手工啤（Craft Beer，又名「 精釀啤酒」）近年大行其道，各新品牌爭相主打本土市場生產香港口味，有外國團隊遠洋來港，於2018年來火炭開設手工啤廠成立新品牌Carbon brews，英文名Carbon靈感即來自酒廠所處地點「火炭」。品牌正購入數以百萬新機器，為火炭酒廠施展擴建工程，未來將提升30%產量，由過往較多提供餐飲機構為主，進一步拓展現有的零售市場。

在美國有十年釀酒經驗，來自 Yeast Rancher的啤酒品牌執行總監Brian Leslie表示，他與團隊在香港生活了一段日子，有感外國出產的手工啤因交通運輸，要耗時一兩個月才能送抵香港，為了讓大家喝到更新鮮的手工啤，決定生產本土品牌，並以員工自主為經營方針，重視他們在港生活經驗，讓員工就啤酒口感到酒名命名、酒罐設計都可參與話事。酒廠定期推出新口味啤酒，像烤棉花糖、雲呢拿、熱帶水果等、更專為港產片影迷打造讓人聯想杜可風電影作品的「杜可風」風味手工啤，根據本地酒迷的口味及市場反應不斷改良產品，甚至看各口味銷量調節產量。

左起：伙食工業創辦人Kevin、Y's Concept Limited創意總監Joe Yiu、香港設計中心業務發展及項目總監林美華。(賴家俊 攝)

藝術家為客戶度身繪牆紙

於七年前進駐火炭工業區的Joe Yiu，大學時學習西洋藝術，畢業後希望能用藝術這興趣謀生，認為藝術家不應只有教畫一條路，更要有多元收入維持藝術生命，故而進軍商業市場，主打室內設計、手繪牆紙及牆紙加工工業。

談起手繪牆紙，Joe表示新一代對工業製品需求愈來愈個性化，量不要求多但要突顯客戶個性和品味，拜科技所賜，繪畫壁畫可以在創作上有更簡化流程。「有時商舖要做生意，不會容你長時間駐場繪畫，所以我們先用手繪把圖畫好，然後打印成油畫布，再在現場裝裱，甚至按需要人手加工金箔，為牆紙製造層次感。」

早前Joe與某牆紙品牌合作，為從英國入口的浮雕牆紙加工。這些立體浮雕牆紙用不鏽鋼碌筒壓製而成，後期人手加工十分考究施工者的審美眼光及手藝，本來在英國是由藝術家做後期，品牌把牆紙引入香港後，便委託Joe以人手為牆紙潤色。

「香港人好捨得為自己度身訂做物品，『tailor made』（度身訂造） 是大趨勢，有錢客不會想同別人一樣，帶客人參觀自家可自豪介紹哪些是藝術家作品！」

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為企業社會帶來雙贏局面

香港設計中心業務發展及項目總監林美華表示，設計營商周2021城區活動倡議「共享價值」，希週透過四十多所企業及不同領域設計師參與，讓他們回饋社會，亦為企業生意帶來正面影響，做到社會與企業雙贏局面。而「主要伙伴場地創意節」則希望讓大家欣賞過往及現今的本地設計，認識新興匠人及其作品，並探討在後疫情時代下的香港工業，為設計師、製造商和整個行業帶來啟發。

【延伸閱讀：創新學生職業體驗 林寶堅尼授可持續發展秘訣|設計營商周城區活動】

【「主要伙伴場地創意節」火炭區活動詳情】



以下活動費用全免，資料由設計營商周城區活動策略伙伴伙食工業提供。詳情可參閱設計營商周網頁。

設計講座



主題：設計與藝術

日期：27/11（星期六）

時間：3pm – 4pm

地點：伙食工業 （火炭坳背灣街57-59號利達工業中心地下3號）

設計講座



主題：音響產品設計

日期：18/12（星期六）

時間：3pm－4pm

地點：伙食工業 （火炭坳背灣街57-59號利達工業中心地下3號）

香港工業設計講座



日期：4/12（星期六）

時間：3pm－4pm

地點：伙食工業 （火炭坳背灣街57-59號利達工業中心地下3號）

香港製造工作坊



主題：手繪牆紙

日期：27/11（星期六）

時間：4pm－4:30pm

地點：伙食工業 （火炭坳背灣街57-59號利達工業中心地下3號）

香港製造工作坊



主題：啤酒品評會

日期：4/12（星期六）

時間：4pm－4:30pm

地點：伙食工業 （火炭坳背灣街57-59號利達工業中心地下3號）

香港電影海報設計展覽



日期：4－5/12（星期六及日）

時間：12pm－9:00pm

地點：伙食工業 （火炭坳背灣街57-59號利達工業中心地下3號）

香港黑膠唱片封面設計展覽



日期：11－12/12（星期六及日）

時間：12pm－9:00pm

地點：伙食工業 （火炭坳背灣街57-59號利達工業中心地下3號）

香港玩具設計展覽



日期：18－19/12（星期六及日）

時間：12pm－9:00pm

地點：伙食工業 （火炭坳背灣街57-59號利達工業中心地下3號）

本地創意市集



日期：4－5/12（星期六及日）

時間：12pm－6:00pm

地點：伙食工業 （火炭坳背灣街57-59號利達工業中心地下3號）

音樂節



嘉賓：香港青少年服務處

日期：4/12（星期六）

時間：7pm－9pm

地點：伙食工業 （火炭坳背灣街57-59號利達工業中心地下3號）

類別：爵士樂隊／日本

日期：11/12（星期六）

時間：8pm－9pm

地點：伙食工業 （火炭坳背灣街57-59號利達工業中心地下3號）

類別：爵士

日期：18/12（星期六）

時間：8pm－9pm

地點：伙食工業 （火炭坳背灣街57-59號利達工業中心地下3號）