大館香港藝術書展掀幕　名攝影師夏永康與設計師井上嗣也對談

國際書籍的發行常常跨越千里，在旅遊限制持續的情況下，「BOOKED: 香港藝術書展」四度重臨大館當代美術館，將展示出版物如何成為一種旅遊形式，引發並擴闊大眾想像，今屆將於即日起至19日（星期四至日）在大館賽馬會藝方及F倉一樓的展覽空間舉行。



BOOKED：香港藝術書展（歷屆照片） 攝影：何兆南

「BOOKED: 香港藝術書展」是大館當代美術館有關藝術與出版物的年度活動，今年將有超過80位出版商、藝術家、書商及機構參加，當中包括本地重點參與單位艺鵠（與挪石社（台北）孖展）、浸會大學視覺藝術院、陳嘉賢（與mixed rice zine孖展）、據點。句點、MYEW! MYEW!、ODD ONE OUT、舊課本 | 劉智聰、Onion Peterman、Dry Run Press、TASCHEN、YeP YeP，海外重點參與單位藝術大都會（紐約）、無像（上海）、挪石社（台北）、Offset Projects（新德里）、新加坡藝術書展（新加坡）、X Artists’ Books（洛杉磯）。

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今屆以香港的參與單位為主，在現場分享自家出版的書刊；同時亦設「孖展」計劃，令非本地參與單位能突破地域限制，即使相距遙遠也可透過書籍互相交流。屆時將有由藝術家所創作，以及面向藝術家的書籍：包括小誌、攝影書、藝術專著、評論/理論及實驗性寫作等，連同相關刊物和周邊印刷品發售。

此外，「BOOKED:」將在展覽期間舉行一系列節目，如特備項目展示、新書發布、講座、表演和工作坊，大會亦將聯乘「大館對談」，邀得著名攝影師夏永康與日本設計師井上嗣也於12月16日（星期四，晚上7時30分）擔任講座嘉賓。

【展覽地圖】

【展覽詳情】

名稱：「BOOKED: 香港藝術書展」

地點：大館賽馬會藝方及F倉一樓的展覽空間

日期：2021年12月16至19日（星期四至日）

費用：門票將於Ticketflap發售，購票詳情請參閱Ticketflap網頁。

