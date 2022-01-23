列寧去死吧！烏克蘭雕像斬首運動的影像紀錄

撰文：moom bookshop
出版：更新：

曾經遍佈烏克蘭的上千座列寧紀念碑，在去共產主義化（Decommunisation）的過程中紛紛轟然倒塌，瑞士紀實攝影師 Niels Ackermann 與法國記者 Sébastien Gobert 走遍全國尋找翻倒在地的雕像，最後常在廢棄花園、儲藏室這類超乎想像的地點與遺跡不期而遇，例如車諾比某核電廠內有一顆超過 2 公尺高的雕像頭部，鎮日與清潔工具大眼瞪小眼。⠀

這些四處踏勘的足跡集結成《Looking for Lenin》一書，記錄這位蘇聯領袖灰頭土臉的命運，以及往往粗暴果斷的撤除過程。

+12

可想而知，雕像的下場大多不妙，不是被各色油漆狠狠料理或大卸八塊，就是受濃厚的諷刺意味籠罩——好比變裝成曾受列寧鎮壓的哥薩克人，或頗為傳神的《星際大戰》黑武士雕像。儘管許多人致力於動手清除，這些紀念碑依然隱約散發不祥氣息，即使面目全非仍竭力抗拒一切努力，不願離開造就它們的歷史或場景。⠀

Niels Ackermann 於 1987 年生於瑞士，現居日內瓦，自 2007 年開始為國際媒體工作，並與夥伴共同成立瑞士攝影機構 Lundi13。2015 年，他搬至烏克蘭首都基輔並展開第一項長期攝影計畫，以一位少女引出車諾比核災後的重生和成長，於 2016 年出版成《The White Angel》後陸續獲獎；本書《Looking for Lenin》則是他的第二項計畫。除了個人計畫，他也與社會、環境、文化等領域的團體固定合作，帶來紀實攝影計畫並舉行工作坊。

（moom bookshop授權轉載，標題為編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場

尋書地圖——

moom bookshop 進口攝影書專門書店

【三不管地帶｜九龍城寨生活照﹕你有你墮落　小孩在天台玩得很盡興

【慾火霓虹｜加拿大攝影師Greg Girard為香港保留15年影像歷史

【金正日在看東西｜國家領導人死了也不放過人民　仍在為人民服務

+10

延伸閱讀：1980年代中國孩子穿越童年尋回國家發達前｜秋山亮二

私影紀實｜安達祐實寫真桑島智輝　抵抗婚姻未知未來的不安微縮場景模型Miniature｜攝影漏斗酒店汽車摩天輪奇異風景錯覺建築師用想像力抵抗共產政權腐敗與暴力　用混凝土來表達實踐福島311十周年｜圖說當年今日福島核災死難廢墟遺址與社區重建新中國舊照片　誰保留變革中國前後平民最真實面貌Erwin Wurm 活體雕塑在現實生活超乎現實｜Living Sculpture金正日在看東西｜國家領導人死了也不放過人民　仍在為人民服務韓國黑幫生活日常｜「開會」要着西裝　鏡頭下的愛情動作旁若無人哲學家沙特「御用」攝影師布列松用影像敘事啟發新聞攝影三不管地帶｜九龍城寨生活照﹕你有你墮落　小孩在天台玩得很盡興Error城｜中國地圖上沒有任何標記的神秘城市：404城移民瑞典生活可以怎樣？攝影師拍攝最「真實」的瑞典禪意攝影｜日本攝影師用攝影機繪畫掌心大小的水墨畫｜山本昌男霓虹香港｜加拿大攝影師Greg Girard為香港保留15年影像歷史香港貓｜隱身店舖櫥櫃瓶瓶罐罐　荷蘭攝影師野生捕獲何藩曾在美國發表的老香港　攝影界「一代宗師」代表作VOGUE御用攝影師出書明星作家政要全紀錄｜Annie Leibovitz造星｜在他鏡頭下許多都係天王巨星　奧山由之出道12年大結集百人宴敬煙嘗蕉低俗照片曝光？網民：禮崩樂壞！

名家大師