列寧去死吧！烏克蘭雕像斬首運動的影像紀錄

曾經遍佈烏克蘭的上千座列寧紀念碑，在去共產主義化（Decommunisation）的過程中紛紛轟然倒塌，瑞士紀實攝影師 Niels Ackermann 與法國記者 Sébastien Gobert 走遍全國尋找翻倒在地的雕像，最後常在廢棄花園、儲藏室這類超乎想像的地點與遺跡不期而遇，例如車諾比某核電廠內有一顆超過 2 公尺高的雕像頭部，鎮日與清潔工具大眼瞪小眼。⠀

這些四處踏勘的足跡集結成《Looking for Lenin》一書，記錄這位蘇聯領袖灰頭土臉的命運，以及往往粗暴果斷的撤除過程。

+ 12

可想而知，雕像的下場大多不妙，不是被各色油漆狠狠料理或大卸八塊，就是受濃厚的諷刺意味籠罩——好比變裝成曾受列寧鎮壓的哥薩克人，或頗為傳神的《星際大戰》黑武士雕像。儘管許多人致力於動手清除，這些紀念碑依然隱約散發不祥氣息，即使面目全非仍竭力抗拒一切努力，不願離開造就它們的歷史或場景。⠀

Niels Ackermann 於 1987 年生於瑞士，現居日內瓦，自 2007 年開始為國際媒體工作，並與夥伴共同成立瑞士攝影機構 Lundi13。2015 年，他搬至烏克蘭首都基輔並展開第一項長期攝影計畫，以一位少女引出車諾比核災後的重生和成長，於 2016 年出版成《The White Angel》後陸續獲獎；本書《Looking for Lenin》則是他的第二項計畫。除了個人計畫，他也與社會、環境、文化等領域的團體固定合作，帶來紀實攝影計畫並舉行工作坊。

（moom bookshop授權轉載，標題為編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場 ）

尋書地圖——

【三不管地帶｜九龍城寨生活照﹕你有你墮落 小孩在天台玩得很盡興】

【慾火霓虹｜加拿大攝影師Greg Girard為香港保留15年影像歷史】

【金正日在看東西｜國家領導人死了也不放過人民 仍在為人民服務】

+ 10

延伸閱讀：1980年代中國孩子穿越童年尋回國家發達前｜秋山亮二

⠀

⠀

⠀