加拿大新春｜超市疫中解封趕及農曆新年華人掃貨賀年

多倫多的冬天接近完結，在一月的時候下了數天的雪。早前因為確診數字上升的關係，多倫多所在的安大略省有了許多限制，不能堂食以及許多的娛樂場所暫停營業，我整個一月都留在家中。幸好在一月完結的時候，相關的限制已經陸續解封。而接下來迎接的就是農曆新年。

文：便當 ｜ 原題：第一次在加拿大過的農曆新年



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在過去香港生活的時候，農曆新年可以說是最重要的節日，不但可以跟親友相聚，更是不論在上學還是工作來說，假期是最長的，也可以逗利市。可是在加拿大，農曆新年並不是公眾假期，而節日氣氛更沒有香港這樣濃厚。

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比較幸運的是多倫多的華人非常多，我居住的城市，更加是多倫多地區中最多華人居住的一個地區。不難看見一些農曆新年的裝飾，而需要吃到的賀年食品更是唾手可得。今年要從親戚的聚會中缺席，更不需要經常被問到自己的狀況，這是我在農曆新年中最討厭的一個環節。

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今年過來加拿大的人非常多，我們珍惜在節日中相聚的日子，在年尾大除夕的時候，我和朋友吃了盆菜，才發現這都是不容易的事。從前過節日的時候，一般都是家人安排，現在人在異鄉，這些事情都需要自己來處理。幸好現在科技發達，很容易在網上跟家人一敘，雖然不能親身見面，但這才是這個節日的真正意義。

到了加拿大經歷過這裏的冬天，才明白為什麼人們要將節日放在冬天的日子，假期的時間過得特別快，對於需要應付這裏寒冷的冬天，慶祝節日是非常重要的一個方法，看見積雪慢慢地下降，難道這就是真正春天的開始。

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