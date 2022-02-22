免疫系統受抑制的運動員怎樣生活｜異域旅者｜銀乙專欄

不論人生變得多糟糕，我們都要換件好衣服，再接再厲，永遠不要放棄。 瑪莉

前一陣子，我在網上論壇，看見瑪莉分享自己的寫作心得，我深受鼓舞，主動與她聊天。這樣，我們就認識了。瑪莉告訴我，她是澳洲人，有兩個小孩，曾經是一名綜合格鬥選手，十分熱愛自己的事業，但在人生最輝煌時刻，她不得不退下來。

「這個病帶來的痛，像生小孩那樣痛。」 瑪莉說。

三年前，瑪莉的手指關節突然出現痛楚，體力也大不如前。她多次求醫，剛開始，醫生認為她頻繁參加綜合格鬥、柔道比賽，所以引起這些病痛，只要休息一段時間，情況就會好轉。後來，她被診斷患上類風濕性關節炎。

不可承受之痛

類風濕性關節炎，是一種免疫系統的疾病，患者的免疫系統錯誤攻擊身體內的組織器官，使患者關節發炎、神經系統受損，身體上下出現不同程度的疼痛，長期困倦無力。更嚴重的，關節會腫脹，甚至變形。

發病之初，在很短時間內，瑪莉的手指腫脹，比原來的大一倍，她連普通的家務也做不了。即使是「關燈」這一輕微動作，也會給她身體帶來劇痛。長期接受綜合格鬥訓練，瑪莉承受過很多痛楚，但這些痛楚，遠不及這個病帶給她的痛。

「這個病引起的劇痛，讓我每天只能像嬰兒一樣踡縮著，然後痛哭。我的身體變得不協調，走路時，我像提線木偶一樣，不斷傾向一旁，不久又會傾向另一旁。路人看見我，一定以為我在演戲。這個病的恐怖之處，在於你無法知道，明天身體又會出現哪些問題。」 瑪莉說。

藥物下的人生

剛開始，瑪莉一天要吃16種不同藥物，來舒緩痛楚，有的是治療癌症的藥物，如西樂葆、甲氨蝶呤。

潑尼松是其中一款有效治療類風濕性關節炎的藥物。它是類固醇，有效抑制人體免疫系統，防止身體出現炎症，但免疫系統受抑制，容易觸發其他細菌或病毒感染，所以醫生不建議長期使用這款藥物。當時，她也不管這些藥物有甚麼副作用，身體能否承受得住，她只有一個想法：「只要能夠舒緩我的痛楚，我願意做任何的事。」

幸好，藥物的治療效果甚佳。現時，她每天要吃的藥，由最初的16種，降至6種。吃藥，加上定期的血液檢查、覆診，她的病情得到有效控制。

瑪莉的人生不再受痛楚局限，每天，她會進行15分鐘的拳擊訓練，再適量做些其他運動，例如緩步跑和跳繩，來鍛煉身體。瑪莉知道，她大概以後都不能再參加綜合格鬥比賽，但她沒有氣餒，仍然努力過好每一天，堅持在網上寫日誌，分享自己的故事，鼓勵其他人好好活著。

瑪莉告訴我：「不論人生變得多糟糕，我們都要換件好衣服，再接再厲，永遠不要放棄。我希望大家知道，即使你有類風濕性關節炎，你仍然可以活出一個精彩人生。人生是艱苦的，但凡事皆有可能。」

（標題由編輯擬寫。本文不代表藝文格物立場）

作者簡介｜銀乙，希望通過文字，分享旅途教給我的那些事，讓更多人看見，世界各地不一樣的人生。



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