第50屆香港藝術節揭幕 馬會藝粹系列開幕節目免費觀看

第50屆香港藝術節於今天（2月25日）揭開帷幕，在疫情下，藝術節透過網上形式呈獻表演節目，讓市民感受藝術帶來的樂趣。



今年香港藝術節的開幕演出是巴黎歌劇院芭蕾舞團舞蹈影片《羅密歐與茱麗葉》。此影片是亞洲首映，亦是「香港賽馬會藝粹系列」的節目之一，由即日起至3月4日在藝術節網站可免費觀看。

除了開幕演出，今年的藝粹系列還包括兩齣由巴伐利亞國立歌劇院演繹的歌劇《死城》和《鼻子》、來自德國班貝格交響樂團演奏的音樂會，以及巴黎歌劇院芭蕾舞團呈獻的另外兩齣舞作《身與魂》及《吉賽爾》。

此外，「香港賽馬會學生專享節目」讓學生可於網上免費觀看班貝格交響樂團呈獻的音樂會，演繹聖桑熱鬧歡騰的《動物狂歡節》與哈斯的《我想知道我是誰》。

除了外國節目，藝術節中亦有不少本地節目。為配合政府防疫措施，這些節目將延期或改於網上播放，最新安排請留意香港藝術節網站。「賽馬會本地菁英創作系列」帶來由香港重量級藝術家跨界聯手創作的粵語音樂劇《日新》，以及藝術節製作首套大型舞蹈歌劇《兩生花》。

「賽馬會創藝科媒系列」亦有兩個全新製作節目：沉浸式虛擬實境劇場《詩》融合虛擬實境體驗與實況戲劇演出，及表演式裝置音樂會《混序維度》，結合當代音樂、互動裝置及數據，為無形的音樂化成有形的影像。

「香港藝術節@大館」將於四月在網上呈獻一系列免費的跨媒體表演。而特備節目《拉娜》，則將改為於線上分享有關這個沉浸式互動歌劇體驗的幕後製作過程。

馬會主席陳南祿

馬會主席陳南祿在錄影致辭中表示，馬會很高興自第一屆藝術節開始，已經大力支持這項文化盛事。馬會期望市民能夠從欣賞藝術節表演的過程中得到身心舒暢，讓他們能夠正面面對「疫」境和未來的挑戰及機遇。

有關更多詳情和最新安排請瀏覽www.hk.artsfestival.org。