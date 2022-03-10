以明治43年木製和菓子模具 做出跨越百年的可愛狗狗朱古力

日本一家有200年歷史的和菓子老店，用了112年前的模具製作朱古力，因為樣子可愛而廣受關注。跟據負責人所說，原來京都的和菓子，深受江戶時代的造形藝術流派「琳派」影響，這流派又有什麼特別，讓上百年模具在現代都深受歡迎呢？



百年模具

京都的和菓子老店「亀屋良長」，店主吉村良和於2月時，在社交媒體貼出了用100多年前的和菓子木製模具（木型）做出來的朱古力，因為外形可愛，所以非常受歡迎：

吉村良和說模具來自明治43年（1910年），笑指當時一定不是用來作朱古力。他更把這狗狗臉朱古力和兩片竹朱古力一起發售，並取名為「chocolate 笑」，因為「竹下有犬」漢字拼起來像個笑字。

根據商店介紹，食法是把「狗臉」和「竹」放到熱水中，變成「熱朱古力」來飲用。

用熱水沖來喝（圖片來源：https://kameya-yoshinaga.com/）

江戶時代的造形藝術流派「琳派」

在「現代商業（現代ビジネス）」的介紹中，吉村良和說京都的和菓子深受江戶時代的「琳派」影響。「琳派」以大和繪的傳統為基盤，特點是畫出像漫畫一樣的簡化線條圖案，設計感很強，亦因此很多圖案都很「可愛」而不是追求技術表現。

至於為何較少看到貓，吉村良和解釋和菓子許多時會用上十二生肖作主題，如這隻狗的設計亦被收錄在《勅題 干支 新年菓帖》的第九卷內。《勅題 干支 新年菓帖》收錄了不同的和菓子樣式：

但因為收到很多的要求，現時的和菓子也會用到貓貓造型，例如這種捲起來的貓貓：