移加離港｜好走還是不好走　今日回想起來　還是......

來到三月，曾經以為下雪的季節已經告一段落，天氣逐漸回復春天的氣息。但是多倫多的天氣好像跟我開玩笑。今天氣溫回復到零上的溫度，街外的積雪開始溶化。相對於香港，正常的三月是一個開始更換短袖衫的季節，溫度逐漸回升，現在多倫多的三月，卻是冬天與夏天的鹹淡水交界，冬天的溫度與夏天的溫度，好像梅花間竹這樣不停重複。街上的積雪融掉，可以在另一天下一天大雪，積雪重新覆蓋在街上。

文：便當



幸好，我是一個喜愛冬天多於夏天的人，香港的潮濕天氣並不屬於我，可是現在多倫多所謂的春天，並不受到我的喜愛。寧願他繼續維持，或者直接到夏天，也不要繼續這樣的情況。

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這裏的行人道路很容易累積積水，令我們這些沒有駕車、只能步行的人非常麻煩。從前只是要面對積雪，現在卻要面對融雪後的草地及泥地。多倫多是一個非常乾燥的地方，理論上融雪後積水很快就會乾涸，可是在乾涸後的另一天就馬上再次下雪，這樣的情況，路人感到非常麻煩。

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還記得在上年的11月，未看過雪的我非常期待下雪。在一月那幾場暴風雪後，卻期待融雪可以回到戶外的生活。現在已經三月，我卻很期待真正的夏天，一個真正結束下雪的日子。

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在3月11日之後，加拿大大部份的地方回到夏令時間，而多倫多的市區跟香港的市區正正相隔12小時，日照的時間長了，開始預備夏天的活動。多倫多雖然是一個大城市，戶外地方卻非常多，希望快些可以迎接夏天的到來，參加這些戶外活動。有時候，其實很想念香港的戶外活動，現在可以看到海，能夠聞到海的氣味，已經是一種奢侈。但相對於仍在香港的人們，其實他們回看我們，看到雪也是一種奢侈。

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