日本大叔貓奴雕刻家鬼斧神功　掌上木雕完美呈現極可愛貓星人風采

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這些看似毛茸茸、懶洋洋的貓咪令人一見傾心，殊不知竟是出自日本一位貓奴大叔工匠之手？

來自日本的Ryoji Bannai（バンナイ リョウジ）是一位中年雕刻家，同時亦是三只貓咪（主子）：魔太郎（女）、トト子（女）、タロー（男）的主人（奴才）。或者因為日常生活被貓咪包圍的關係，Ryoji擅長製作木雕小貓咪，更完美重現貓咪獨有的迷人體態，令人愛不釋手。

每當Ryoji 坐在工作桌上努力時，タロー總會黏在主人身邊，時而騎在肩上，時而坐大腿上，甚至跳到桌上，盡一分力地督促主人工作。

每一件作品都是由Ryoji 親手以雕刻刀一步一步地製作出來。首先他會選取合適的木材，再在木塊上畫上貓咪體態的草稿，然後大致切割成貓型方塊。接下來就是最花時間、最考驗技術的工序，把原先梭角分明的方塊一雕一琢成為貓咪立體，更要鉅細無遺地刻上不同細節。最後，Ryoji 會為每隻木雕小貓塗上顏料，使其成為獨一無二的作品。

【放大細看製作小貓木雕過程】

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Ryoji曾經在一次展覽簡介中解釋：「我覺得貓的動作柔韌而柔軟，牠們靜止的樣子，牠們睡覺的形態和面部表情，讓我光看就覺得很放鬆，還有木雕的溫暖，非常適合我。」他又補充自己的目標：「希望通過雕刻，讓木質材料的溫暖和木雕的表現力活起來，讓貓的性格的溫暖傳達出來，而不是單單寫實。」

假如大家對Ryoji Bannai 的作品感興趣，不妨拜訪其IG、Twitter了解更多。

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