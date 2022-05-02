我的家 ｜日劇中的港片氣息｜湯禎兆專欄

今季我先天地對《我的家》有所期待，那和主角的卡士無關——二宮和也及多部未華子都不是我杯茶，勉強而言反而賀來賢人及濱田岳更對我的脾胃。其實主要關注點在題材上，家人遭綁架正是港產片樂此不疲的主題——《目露凶光》、《保持通話》、《綁架》、《樹大招風》等，都是耳熟能詳的作品。

文：湯禎兆 ｜ 原題： 《我的家》之港產片味



當然，作為日劇的《我的家》，當然不可能有港產片盡皆癲狂、追求極致的歇斯底里風格，但仍毫不意外地，讓人喚起不少記憶來。《我的家》中鳴澤夫婦對警方的不信任，除了出於綁匪的要求，那顯然或多或少潛藏了警方曾失手的劣績影響——好友東堂曾在葛城刑警麾下工作，後者處理綁架事件出現失誤，也透過他口中讓夫婦得知。我不禁想起《綁架》，林嘉欣弟弟被綁架後，警察告訴她：「相信我」，結果她弟弟慘遭不幸，結果她後來反而成為另一案件中的綁匪。太陽之下無新事，編劇構思也大同小異。

+ 4

現在《我的家》仍在開局階段，我當然不可能預知未來劇情走向。只不過綁架片的精粹從來在於逼上梁山，簡言之就是受害人被迫至走頭無路，於是踏上以暴易暴向綁架者反擊的情節安排——現在鳴澤夫婦孤身應戰可謂符合了起始的設定，且看《我的家》走下去還有多少港片氣息吧！

（圖片與題目為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場）