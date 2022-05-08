《再生瑪莉亞》 以舞致敬新探戈音樂教父

說到探戈，你會想起什麼？阿根廷作曲家阿斯托爾‧皮亞佐拉 (Astor Piazzolla) 被譽為新探戈音樂教父，在世時是推動探戈音樂的靈魂人物，至今仍是全球最受歡迎的作曲家之一。2022年為其逝世30周年紀念，黎海寧是次以皮亞佐拉發表的唯一一部探戈輕歌劇 ‘Maria de Buenos Aires’ 作編舞及導演，向音樂巨人致敬。

《再生瑪莉亞》綵排圖片

《再生瑪莉亞》以其探戈音樂配上現代舞及歌劇，描繪瑪莉亞在阿根廷布宜諾斯艾利斯跨越生死的經歷。與《聖經》中的聖母瑪莉亞不同，《再生瑪莉亞》的瑪莉亞是個出身小鎮的少女，一出生即遭受詛咒，淪為妓女，​​在布宜諾斯艾利斯的貧民窟遊蕩，入夜就跳起激情的探戈。是人們的女神，同時也是人們的蕩婦。最終在毀滅與救贖後重生，誕下耶穌，籍此暗喻阿根廷在宗教與歷史上與西方國家的複雜關係。

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《再生瑪莉亞》由CCDC與台灣衛武營共同製作，去年曾於台灣首演（台譯：《被遺忘的瑪麗亞》）。導演及編舞黎海寧伙拍指揮家葉詠媛、獨唱家連皓忻飾演瑪莉亞、美聲匯藝術總監及獨唱家柯大衛、一眾現場音樂演奏家及CCDC舞蹈藝術家，以舞蹈與音樂共同講述瑪莉亞的悽楚故事。

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導演及編舞黎海寧表示：「很期待與多位出色藝術家合作。我一向很喜歡皮亞佐拉的作品，這個故事很超現實和魔幻。瑪莉亞有不同面貌，挑逗、溫柔、脆弱但亦有強大的一面，是個很有趣的角色。」

【演出詳情】

名稱：再生瑪莉亞

地點：葵青劇院演藝廳

日期：13-15.05.2022（4場演出）

時間：3PM ＆ 8PM

票價資訊請參閱官方網站



演員：

連皓忻、柯大衛、法爾南多．里茲

