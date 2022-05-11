世上最爛的人｜千禧年代的自渡習作 三十不立是因不能承受的重？

【編按：內含劇透，請斟酌閱讀。】



甫踏出戲院，我的第一反應是：這部電影在嘗試處理很多議題，很難說有否一一給出相應答案，但拆解的過程真實得過分。

文： 周雅



女主角Julie就是片名中「世上最爛的人」，她「爛」是因為她沒有過上常規的成功生活，她精神出軌、明知故犯地背德，她三十不立，仍然覺得自己是「冰面上的斑比」，在生活的冰面上搖搖欲墜地行走。整齣戲都在探討當代女性的自我定位，從電影的最初Julie一直在面對同一個問題：「你到底決定要幹什麼？」她從醫學院跳到心理系，然後決定學習攝影，再之後成為書店員工，但同時她寫作、她探索，彷彿一切都是過渡性的，她尚未成形，只是到各處暫時停留。

面對年長男友Aksel已成家立業的朋友，又或是他新書發布會上的陌生人，她總是被問同一問題：「所以你的正職是什麼？」後面的潛台詞震耳欲聾——那你就決定只當個書店員工了嗎？對他們而言，這算不上什麼體面的人生選擇，我卻覺得Julie坦蕩，縱然她在學期間成績優異，大抵有其他選擇，但她沒有內化所謂的「成功」壓力逼使自己走上不喜歡的道路，她放任自己未成熟、心安理得地「糊塗」。

她的迷惘也滲透親密關係間，她似乎沒有弄清楚自己想要什麼，或是不想要什麼。年長一輪的男友一直敦促她要個孩子，讓她成為母親、穩定下來，但這種穩定對她來說或者是種威脅，於是她與派對上認識的Eivind在反覆試探出軌的灰色地帶，最後決定放棄長久的感情，穿越大半個跟Eivind在一起，正式成為「世上最爛的人」。

曾聽說過一個理論，出軌並非單純的「愛與不愛」問題，而是出軌者填補缺失的方法，在我看來這正是Julie出軌的原因。Julie在較年長的Aksel身上尋找缺失的父位，後來在年紀相若的Eivind身上尋找舒適的共鳴。但同時她沒有準備好承受相應的代價：在事業有成的Aksel旁，她無法自立，Aksel隱約的厭女傾向使她不適，但她也無法宣之於口；而在相處舒適的Eivind旁，她又期望他能做到更多，他的放鬆意味著她的停滯，她似乎從來都沒有完整地接受自己的另一半。或者這種填補的方法從來都不是可持續的，即便與Eivind一起的當刻她看似世上最自由，但新的缺口不斷湧現，現實生活逼使我們認清——或許沒有「最爛」的自己，只有「更爛」的自己，自身的缺失只能自渡。

Julie固然是「爛」，但我作為觀眾卻無法對她全然怪責，因為我在她身上也看到自己。在信息爆炸的年代，你我總是面向無限的可能性，好像你確實可以成為自己想成為的任何人。但同時每次選擇時，你也放棄了一定的可能性，所以選擇使人懼怕，所以Julie寧願放任自流，不願就此被綁定。你和我在現實生活中，難道就能每次都篤定地面對人生選擇嗎？

《世上最爛的人》劇照（圖片來源：https://www.youtube.com/watch?v=IJ1wrGmDJ1Y)

最後，我想花一點筆墨談談Aksel跟Julie在醫院草坪的那一段談話，相信很多人都有共鳴，也是我個人很喜歡的一段。他跟Julie說自己熟知的奧斯陸（他與女主角一起長大的地方）正在消失：小時候去的漫畫店、可以試聽音樂的唱片店、又或是城市另一端的影音店......他以體驗構建的奧斯陸在逐漸消失，所有東西都遷移線上，但這些觸手可及的體驗，恰恰是他作為人與這座城市的交集。於是仿似從某一刻起他就「放棄」了，只聽以前的音樂，看以前的電影，對新的事物不再感興趣。

以這等意義來說，他的精神被永遠留在從前的某一個時段，肉身尚存，但精神已死。在我們生活的香港，一樣的事情同樣在發生，實體店鋪逐漸消失，從前的影音體驗與城市地貌交互相承，如今都變成電子產品上的頁面，固然方便許多，但實體事物帶來的安全感和滿足感卻無法比擬。或許這些實體店鋪在這個時代仍有其存在的必要，我們仍需要這些摸得著的快樂。