《ＳＰＹｘＦＡＭＩＬＹ》的方程式｜ 還是日本 | 湯禎兆專欄

最近身邊不少人在談《ＳＰＹｘＦＡＭＩＬＹ》，我一看即體察出它背後的方程式——又是另一齣以建構非日常人物的日常性生活，從而帶來不對稱的喜劇感的小品。

文：湯禎兆 ｜原題： 非日常人物的日常性



之前動畫及日劇版的《極度主夫》及綾瀨遙的《太太，請小心輕放》（已有電影版）等，都屬同一範疇下的近期例子，可見此道從來不孤，反而有益發流行普及的傾向。事實上，以上的人設過去較多在偵探類型上出現，通常擁有超凡能力的神探，往往面對日常生活有不同程度的應對缺憾，於是才需要出現助手來解決日常生活問題的慣例（我即時想起中村倫也的《美食偵探明智五郎》）。

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《ＳＰＹｘＦＡＭＩＬＹ》以男間諜、女殺手再配上超能力兒童來組成一家，的而且確是以上方程式下的精準設定。更為甚者，正如《極度主夫》好看之處，當然在於阿龍如何在超市搶貸以及與太太團的互動身上；同樣前者最精彩莫過於去應付名校的面試場面——相信香港觀眾特別是家長們，會更加看得忍俊不禁。而此類程式背後最大的深意，往往旨在突出究竟何謂日常？何謂非日常？如果殺手及間諜的超凡能力乃非日常的典範，那麼名校面試的要求又應是日常生活的元素嗎？在捧腹大笑的背後，趣味自然也來自大家早已視而不見的荒謬感吧。

（圖片與題目為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場）