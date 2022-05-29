由歌手到創業 謝安琪說要『做好我份工』 (上：音樂篇)

提起謝安琪 (Kay)，第一個浮現腦海的聯想詞一定是「音樂」。一直以歌手身份為大眾所認識的謝安琪，在去年決定揭開人生新一頁，將多年的夢想付諸實行，自此多了一個身份 ——「淺白本部」社長。

文：金寶 | 原題： 社長，你好！謝安琪，由歌手到創業 (上：音樂篇)



「淺白本部」是Kay自組的唱片公司，發行歌曲以外還同時推出個人生活選物品牌「Kaytiquette」，分別透過無色無相的音樂或有形之物，進一步將Kay眼中的生命、生活之美和大眾分享。

做好我份工，過好我生活

新一頁，說的不只是事業路向上的新發展，或多了一個身份，更多的其實是想法上的成長，和入行時間成正比增加的使命感。「從前的著眼點就在『音樂』之上，我喜歡唱歌，我喜歡音樂，我就選擇成為一位歌手，但當你在這個行業打滾了十幾年後，對這個行業的感情就會不一樣，對工作的意義亦會有不同的看法。選擇不同的方式去製作音樂，其中之一原因是現在多了使命感。

過去我唱的歌，已經包含很多不同的題目，有很大的訊息量，直接表達了很多對世界的看法，現在我更希望的是，大家都能在一個大環境裡面好好生活。我製作好的音樂，將這種『做好我份工』的力量放在音樂裡，用這個方法和大家一起生活，實實在在地。」

（圖片由金寶提供）

Kay說的「做好我份工」，指的是營運公司的職責，每件事親力親為。「做簽約歌手時，工作量會少一點，輕鬆一點，現在我要肩負起營運成本和風險，以及公司的決策，但自由度就很高。過去和唱片公司簽約，總不希望自己的唱片成為公司的負累或壓力，希望公司投資在自己身上，自己都可以為公司賺到錢，才有發展下去的空間，音樂以外要投入集體意願。」

於是自負盈虧的壓力和自由度就成了雙面刃。「現在我很開心可以和一些喜歡音樂的年青人或其他心儀的音樂人合作，看看自己想探討的題材，怎樣用音樂表達會更有影響力，能散發好的氛圍，讓聽到這些歌的人能得到更大力量。我希望自己的音樂，能成為一種陪伴，一種支持，現在這個方向比以前更明確。我需要好好去營運這間公司，但幸好到目前我在音樂創作上仍可以不作計算，很純粹地將歌曲當做分享。全力做好一首歌，之後它的命運，它的藝術生命走向哪兒，我不會計較，這是當下我做音樂最快樂的事。

21年我發表了四首作品包括《離不開》、《未見過世面的招積》、《靜夜歌》及《團圓說》，圍繞著春、夏、秋、冬，是屬於這一刻，這一年的四季，用歌曲去記下我這一年的感受，成為時代的記憶。我相信很多人和我有著相似的感受，我們的感情是共通的。」人生的路一定不平坦，但生活裡還是可以遇上好人好事，Kay認為只要抓著這一點點的美好，我們又可以繼續走下去。

為何是現在？

自組公司的想法蘊釀多年，但為何選擇現在去做這件事？ 純粹是因為和舊公司約滿嗎？「我會說疫情的影響很大，現在做幕前的意願確是比從前低。我很享受幕前演出，無論是舞台表演、電視演出，都很有滿足感。但疫情下我會先考慮安全，拍攝時常常要除下口罩，即使是很短的時間也有風險。減少工作後我較多時間靜下來做音樂創作，這個時機真的很特別。

「《離不開》、《未見過世面的招積》、《靜夜歌》及《團圓說》是21年給自己的功課，想好好地記錄這特別的一年，用自己的旋律和文字記低這一年的感受，記下這人生重要的一步，於是分成春、夏、秋、冬寫了四首歌，將四季的感受和聯想寫進歌裡，自己包辦曲、詞、唱，這是因為疫情才出現的契機。」

社長的願景：為新人開路

前文提及的「使命感」，還包括了「傳承」的理念。「很慶幸我有能力，可以用目前的小型規模經營自己的音樂工作，還不算太吃力，但暫時能羅置的歌手也只有自己。」Kay笑說，其實她的心願遠多於此。「我的起點，是遇上一個很喜歡音樂的人，他有很多東西想透過音樂表達，於是他邀請我合作，分享他音樂上的知識，拿出真金白銀投資在我的唱片上，當時是一個很小規模的開始。」那個人，當然是Kay的伯樂周博賢。

「我們志同道合，便想一起做幾首歌，沒想過很多年後，我都發展成為一個能自資營運的歌手。所以我也有一個大些的心願，就是傳承他的美意，像他一樣為其他新人開路，培養其他歌手，能力範圍能做多少便多少，哪怕只夠能力和一位歌手、一位年青人合作，我也想和他分享我的經驗和資源，現在我會想辦法去做這件事

「如果『淺白本部』和『Kaytiquette』都營運得宜，我的音樂使命就可以延續下去，亦可以擴展，支持其他歌手的音樂。」

後記：謝社長在創立「淺白本部」的同時，亦推出個人生活選物品牌「Kaytiquette」，用另一種方式表達自己的理念，希望大家都能好好生活。關於「Kaytiquette」的成立，訪問的下篇繼續和Kay暢談。

(標題為編輯所擬，圖片由金寶提供，本文不代表藝文格物立場。）