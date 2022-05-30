茂蘿街7號展覽「大夢細想」　由「夢境」闡釋「設計」的不同可能

每一個人都會有「夢」，它可以指入眠後矇矓猶新的夢境，亦可以是我們對未來憧憬的夢想。「夢」可以彌補了我們日常生活的遺憾，但亦可成為我們為未來而努力的目標，歷史上不少名留千古的發明，往往便源於一個小小的夢想。現正於灣仔茂羅街7號舉行的展覽「大夢細想」(Dream Big Think Small)，便由設計師梁展邦擔任策展人，聯同香港多個設計單位以21世紀的設計視覺，向公眾闡述「夢」之不同維度及層次。



【展品一覽（點擊看作品簡介）】

設計師以世界末日為背景命題，關注現今世界的不確定性和高速變化，想像在連年天災及戰爭之下，森林資源遭破壞，人類呼吸時須使用防毒面具。而新式食店不只提供食品飲料，更售賣在地球的最後綠州上所採集到的清新空氣。

是次「大夢細想」展覽分為四個展區，分別名為「想像 夢想」（Dream Asleep Dream Awake）、「想遠 近現」（Dream Further Dream Closer）、「夢大 想細」（Dream Bigger Dream Smaller）及「巧作 實夢」（Dream Hard Do Harder） ，切入並連結「夢」與「設計」，闡釋「夢」的多個面向。

「大夢細想」的展品，圍繞設計師對未來的想像，當中還有探索世界可能性的推測設計（Speculative Design），這種立足於虛構想像的設計概念，在設計師們深化及發展後，讓部份設計想像已成為現實，可見夢想並不約粹是天馬行空的概念。

【夢境花園】

大會又委約了木作場景設計單位Screw Up Studio、紙藝設計單位STICKYLINE、實驗音樂家羅穎綸（Vanissa Law），及擅長紡織和圖案設計的麥芷筠（Cynthia Mak）合作，設計了兩個既夢幻又帶點幽默感的花園，設計師在夢境花園中透過視覺、聽覺和觸感，給參觀者帶來一個短暫逃離現實的夢想空間。

聯乘設計團隊： 時裝設計師麥芷筠（Cynthia Mak） 木作場景設計團隊Screwup Studio 紙藝設計團隊STICKYLINE 聲音設計師羅穎綸（Vanissa Law）

參觀者亦可以於展區4動手「造夢」，參與由設計師張瑋晉Kevin及紙藝創作團隊STICKYLINE 構思的兩個免費的DIY項目，利用廢棄飲品罐製作成可動的雀仔玩具，即場動手製作出自己的夢幻玩味作品。

設計師Kevin準備的環保工具DIY材料包，讓公眾利用廢棄飲品罐製作成可動的雀仔玩具，即場動手製作 出自己的夢幻玩味作。

【活動地圖】

【活動詳情】

名稱：「大夢細想」展覽

日期：即日起至2022年7月17日

時間：上午10時至晚上7時（星期一至日）

地點：灣仔茂蘿街7號3樓 （免費入場，須預先登記）

備註 ：

1. DIY材料包免費派發，詳情稍後公布

2 展覽同期設公眾導賞團，日期為6月5日、6月26日、7月9日，以及7月17日

上述日子每日兩場，時間分別為下午2:30 – 3:15及下午4:00 – 4:45

（是次活動為香港設計中心旗下、由香港特別行政區政府「創意香港」贊助的「設計光譜 Design Spectrum」項目。）

