英女王登基70周年｜女王肖像打破皇權傳統　走入普普藝術市場

英女王伊利沙伯二世(Queen Elizabeth II)登基70周年,是第一位慶祝白金禧年的英國君主,而英國亦剛結束為期四天的「白金禧」慶祝活動。當代王室與君權神授年代不可同日而語,昔日圖像管理是專制皇權重要領域,君主的圖畫形象要經過嚴格的監控,然而時至當代,君主肖像權已不再是王室禁臠,走向普及藝術領域。伊利莎白二世正經歷這個藝術打破為皇權服務的時代,七十年來她在大眾傳播媒介以至藝術領域產生了大量帶有她肖像的圖像,單是王室便總共為女王描繪了129幅肖像畫,民間創作更不計奇數,讓我們回顧5個經典英女王肖像,看看這些圖像如何反映女王不同面向?



談英女王伊利沙伯二世經典照片,不得不提上世紀王室御用影師Cecil Beaton(1904-1980)為她拍的照片。他既為英國王室掌鏡近四十年,又曾是戰地攝影師,又以服裝設計師身份憑《窈窕淑女》及《金粉世界》兩奪奧斯卡最佳服裝設計獎。1937年,他曾為溫莎公爵拍攝婚禮而與英國王室結緣,開始他為王室拍攝的攝影生涯。1953年,為英女王拍攝加冕一刻照片,把傳統的閃光和華麗相結合,將女王置於威斯敏斯特教堂亨利七世夫人禮拜堂的扇形拱形天花板的彩繪背景下,既顛覆了靜態加冕肖像慣例,亦刻意為戰後陰沉的英國增添活力,讓作品成為伊利沙伯二世女王重要照片。

已故美國當代藝術大師,普普藝術之父Andy Warhol(1928-19870)亦曾有女王伊利沙伯二世的肖像作品。Andy Warhol的《Reigning Queens》系列版畫主角為4位當時在位的女性君主: 英女王伊莉莎白二世、丹麥女王瑪格麗特二世、史瓦濟蘭女王恩彤碧和荷蘭女王碧翠絲。此系列版畫共創作了兩版,一版是標準的40版,一版是稱為「皇家版」的30版,撒有鑽石粉末的版本,當中英女王版畫肖像是以1977年女王歡慶登基「銀禧」時由御用攝影師Peter Grugeon拍攝的官方公關照為藍本,Andy Warhol的女王作品標誌了當代消費文化對傳統王室形象的衝擊,象徵藝術不再是為王室服務,女王肖像可被不斷重複大量印刷,在藝術史發展別具意義。值得一提的是,2012年英國王室購入了《Reigning Queens》系列中英女王的畫像。

日本攝影師、當代藝術家杉本博司(Hiroshi Sugimoto)於1999年受柏林古根漢美術館之邀,着手為館藏蠟像攝影,當中包括伊莉莎白二世在內,50位近現代政治人物的蠟像照片。他為了讓蠟像的照片要像一個真人站在觀者面前,故而以全黑布幕為背景,認為這背景可幫助攝出的相片消減時空的痕跡,這幅作品現收藏於倫敦畫廊Marian Goodman Gallery中。

在白金漢宮的白色客廳內,懸掛了藝術家John Wonnacott 繪製12 英尺長的《王室:百年肖像》(2000)。這幅作品中溫莎家族四代同堂:威廉王子、女王、愛丁堡公爵、哈里王子和查爾斯圍繞著坐在黃色椅子上的女王媽媽,遠處的菲利普親王觀察著地氈,而女王則看著,耐心地微笑著,是經典女王與家人相處的溫馨圖像。據John Wonnacott表示,為女王作畫是一件很有壓力的事,因為你總不能指揮女王,要她坐好不動。

女王難得一見的怪異表情照片,拍攝者Mark Stewart憑這張照片獲得年度皇家攝影師大獎(Royal Photographer of the Year),更獲時任英國首相貝理雅親身為他頒獎。Mark Stewart表示這是「千載難逢」的照片,他很想知道女王當時在說怎麼。在他為王室服務的攝影生涯中,另一件值得提的是2000年拍攝了女王與教宗約翰保褖二世的會面,因為當時只有兩位攝影師在場,他形容這段經歷「讓他此忑不安,並激動異想,內心在翻滾。」

Mark Stewart / The Queen is taken by surprise as she takes tea with Eton schoolboys at Guards Polo Club (2003)