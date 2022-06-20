維基百科公信危機｜內地揭網民偽造大量引用資料　亂寫古俄史條目

本月16日，內地知乎論壇有用戶發文指中文維基百科裡面的古俄羅斯史相關條目被大規模篡改，一些條目甚至是憑空捏造。截止今日，這條發文已有超200萬人觀看。

這次事件據悉由內地網民「樹大師」率先於微博揭發事件，揭發維基用戶「折毛」一人花了數年編了幾乎整個中文的古俄史維基百科，前後修改4800次，偽造了206個條目，撰文人指折毛自己畫地圖、人口變化圖，編造後世的名人採訪、虛構了電視劇中出現的人物角色和紀錄片，還胡亂引用非俄語外文論文，在維基偽造了龐大的古俄羅斯歷史內容。文章又指出這206個詞條，基本上環環相扣，為了自圓其說，折毛還能再編更多詞條來圓謊，不少學者和學生因引用她的資料而中伏。

知乎用戶「阿列克謝耶夫斯基」發文回應舉例其中一個偽造內容。

維基人折毛自2019年加入維基，一直在中文維基百科上編寫並維護與古俄羅斯史相關的條目，根據她原先在用戶頁上的自述，偽稱自己畢業於莫斯科國立大學，學位是歷史系副博士，丈夫是俄國人。

維基百科「折毛」條目，圖為舊版，新版有折毛的道歉信。

這次偽造事件已經分別有維基百科中文及英文條目，涉事維基人折毛在維基百科用戶頁登文道歉，表示自己其實並不懂俄語和英語，丈夫也非俄國人，她「自我Cosplay」做一位古俄史專家，詳細交代了犯錯過程，並指被維基永久封號。

最新消息指中文維基百科已刪除大部份由她創建的條目，小量條目經其它維基人改善後得以保留。由於這些偽造條目有一條被評選為FA後（典範條目，指這類條目詳盡而深入，符合特定要求，是維基百科條目之傑出典範。），被翻譯成英語，又從英語版被翻譯成俄語、羅馬尼亞語和阿拉伯語，再從俄語版被翻譯成烏克蘭語，所以外語版的維基百科也遭波及。

事件打擊中文維基百科的公信力，一些中國網友在知乎上針對此事評論道：我用的一直是英文維基百科，而不是中文維基百科。