《梁祝》啟發本地原創兒童英文音樂劇　小演員籍音樂探討何謂愛情

本地鮮有原創音樂劇，原創的英文音樂劇則更為罕有。



《浮城夢蝶》受到中國經典故事《梁祝》所啟發，對經典愛情故事重新構思，再以英語音樂劇的形式呈現。劇組聲樂教練林欐形容，台前幕後的合作都前無來者。



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《浮城夢蝶》的兩位主演Audrey和Jason都是高中生，分別演繹出身富裕的Elise和出身低收入家庭的Alvin，劇目中他們一見鍾情，卻要面對現實的殘酷。而現實中的學生演員Audrey和Jason最初也並不相識，第一次見面時特別害羞，當被製作團隊要求他們交換社交媒體帳號，以便帶入角色時，Audrey甚至被嚇得躲了起來。

「這兩位學生主演突圍而出，因為他們除了很有天賦和毅力以外，還看得出來他們很願意付出努力和精神去做好這件事。」劇組聲樂教練林欐笑指。由於音樂劇需要多方面的技能，加上這齣劇最主要的語言是英文，所以除了唱、跳、演的技術要達標，他們的語言水平也必須過關，才能把角色和對白發揮得淋灕盡致。「他們倆有很強的應變能力，是我覺得在舞台上很難得的特質。他們在排練的時候上手非常快，所以我們也給了他們很多自由去玩和互動，將他們本身具備的表演上的感染力和能量更可以發揮出來。」

「和兩位學生主演合作最難的是時間控制，音樂和劇本的平衡也很需要注意。研發音樂劇最難、同時亦是最難得的地方就是——前無來者。因為是全新的音樂劇，所以我們幕前幕後的準備同樣是從來沒有做過的，那麼角色分析、音樂訓練、劇本（分析）都很重要，也很費時。不論是我自己，還是他們兩位，亦覺得自己在跟時間競賽。」

「浮城夢蝶」官方海報

劇情簡介｜出身低收入家庭的主人翁Alvin，除了要努力溫習應付公開考試(高考)之外，課餘時還要到便利店打工幫補家計。相比之下Elise 出身富裕，是父母眼中的掌上明珠。雖然家人安排她加入家族企業，但「貼地」的Elise 卻希望為社會低下階層出一分力。一次命運的邂逅讓 Alvin和Elise相遇，茫茫人海一眼如萬年，他們一見鍾情。就在他們墜入愛河的同時，他們很快已察覺到現實的殘酷，兩者的愛情很難有將來。



《浮城夢蝶》的演員年齡跨度不小，不乏一些小演員。林欐說和小朋友合作，最重要的是「玩」：「有小朋友練起舞來就唱不了歌，唱得了歌來又練不了舞。休息時候他們有時會忘記我們學的東西，唱自己的歌，可能也是因為這樣他們得以完全放鬆，後來再練的時候竟然可以完整呈現我們教的東西！我作為聲樂教練是很驚喜的，所以我覺得最重要的是要跟他們玩起來。」

「小朋友學東西是很快的，只要你可以直接清晰地指引他們，他們可以將他們那份純真、以及唱歌的快樂傳達出來，進而對我們所有人都有一個正面的感染力。」

「浮城夢蝶」綵排照片。（圖片來源：@artmentorhk/ Facebook）

回港為推動原創音樂劇

林欐先前一直在國外深造，後來在音樂劇演出中與團體創辦人Susanna Lo認識，是促成她回流香港的契機。她發現香港只有少數製作音樂劇的團體，做原創音樂劇的更是少之亦少，所以當她發現Susanna的團體在疫情期間提供了平台予各方的人士參與以及推動亦原創音樂劇，便毅然回港參與製作。

「這些創作機會，提供給年輕的作曲家、演員、歌手、舞蹈員，或是所有台前幕後的人，都可以將音樂劇推動到更高的位置，也讓人重新思考在香港文化和藝術的重要性，也啟發下一代嘗試舞台，通過直接的舞台經驗來感受香港文化藝術新的篇章。」

《浮城夢蝶》綵排照片（照片由受訪者提供）

作品思考「什麼是愛」

談到作品時，林欐有兩首歌想觀眾特別留意：「我們中間有一首很『爆』的歌，有點像《美女與野獸》裡面的《Be our guest》。我覺得這首歌的難度甚至比《Be our guest》的難度要高上五倍左右，很具挑戰性，音域很大，是一首很快的歌。大家一定要留意歌詞，因為特別貼題，相信會是觀眾最難忘的一首歌。劇裡有一個角色叫Mark，是一個很有錢的人，通過家庭因素認識了女主角，這是他追求女主角的一首歌。」

「另外有一首是我們的主題曲，在劇尾，是女主角唱的。我們的編劇融合自己和社會對愛情的看法創作出這個作品，想大家思考：『What is Love？（什麼是愛？）』，同時這也是歌曲的名字。」

【活動詳情】

《浮城夢蝶 Butterfly Lovers》

地點：灣仔壽臣劇院

日期及時間：

七月二十九日 7:30 pm

七月三十日7:30 pm

七月三十一日 2:30 pm



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