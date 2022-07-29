馬里西亞作者堅持中文創作　悼念城市中日漸消失的事物｜開卷樂

曾獲馬來西亞花蹤文學獎的著名作家黎紫書，創作小小說逾二十年，作品超過一百三十篇。2017年黎紫書獲香港浸會大學「國際作家工作坊」邀請，來港擔任駐校作家，與學生分享寫作心得。香港編輯鮑國鴻、林惠娟認為學生們對黎紫書甚感興趣，故向黎提出選輯作品的請求，盼為學生提供文學讀物，也就是《黎紫書小小說》一書。

文︰筆從心｜原題：《黎紫書小小說》——在我們乾淨無比的城市



曾獲馬來西亞花蹤文學獎的著名作家黎紫書（圖片來源：黎紫書微博）

等靈感是種虛無

常說寫作需要靈感，黎紫書卻認為等待靈感是一種虛無的事情，相反需要主動地在日常生活中收集小說素材。她自言對環境聲音比較敏感，亦看重生活每一個小節，加上十多年當記者的經驗，都有助尋找精彩片段。舉例說，黎紫書憶述自己經常與愛好寫小小說的朋友交流，每星期輪流提出一個主題，有一次朋友向她展示出一張相片，只見一名老婦人緊閉雙眼，究竟是真正失明，或只是黑暗中看不見？黎紫書帶著這些疑問，寫成了本書其中一篇〈海鷗之舞〉。文章講述一群失明的老人為殘疾中心對外的活動作表演，他們努力排練舞蹈《海鷗之舞》，可是由於舞台寒傖、音箱殘破，配以老人笨拙的舞蹈惹來台下觀眾嘲笑……突然全場燈光熄滅，惟音樂沒有停止。老人依舊故我，在漆黑舞台上跳舞，此刻有人按動了相機，鎂光燈為黑暗帶來了剎那光明，大家才驚覺老人們在台上的殘影、臉上和脖頸掛上的汗珠。究竟燈滅是舞蹈編排者刻意安排或是意外，這已經不重要，重要的是我們一直以來用有色眼鏡看事物，設身處地換轉角度，或許有另一番感受。

（吳鍾坤攝／資料圖片）

短短千餘字，包含了小說的起承轉合，緊湊的劇情隱含了作者對一張相帶來的無盡想像和獨特見解。黎紫書指，正因為小小說的篇幅小所以限制大，要設法在這細小空間透過生活片段，展示出小說擁有的所有基本元素。黎紫書坦言寫短篇及長篇小說可以將題材加長鋪墊，但小小說卻要用減法思維書寫，更具挑戰性。

香港電台文教組節目《開卷樂》由鄭政恆、黃怡、馮傑主持，逢週六晚上9時30分至10時，港台第二台播出。節目重溫 :https://podcast.rthk.hk/podcast/item.php?pid=541



學習華文非自然

黎紫書多年來堅持以華文寫小小說，作為華文作家，她卻認為馬來西亞的學生學習華文不是一件方便與自然的事。馬來西亞雖然是東南亞非華文主流國家之中，華文水平相對較高，但華文卻不是馬來西亞官方語言。政府改革了教育制度，只承認馬來文及英語的中學，不接受改制的學校成為「獨立中學」。獨立中學以華文教學為主，雖然學校沒有政府資助，但透過民間華人組織堅持，慢慢形成民辦的教育體制，甚至受世界各地大專認可。隨時代轉變，華文實用性下降，黎紫書有感年輕一代學習華文的熱情減退，華文水平下降，形成與上一代溝通上的衝突，因此書中有不少文章題材均探討當地對華文學習態度的議題，如〈唇語〉、〈阿爺的木瓜樹〉、〈父親的遺產〉等。

馬來西亞吉隆波（圖片來源：Marcus Loke on Unsplash ）

每個城市均有其獨特之處，有些人在默默守護著，有些人卻不屑一顧，肆意地殘踏，自以為淨化了所謂的污穢之物。黎紫書在＜在我們乾淨無比的城市＞寫道：「沒有甚麼好投訴的，這麼好的一座城市。」文中提及各個城市為了對抗污染，每年定期會啟動抗污染裝置，讓細菌無處可逃。天空變得湛藍，煩人噪音、沒教養的粗鄙語言消音，品味惡俗的獨立式洋房憑空消失。「是的，消毒還在進行中。在人們渾然不覺的時候，這城市正有許多物事一件一件地消失。」報紙變輕了，翻開報紙，裏面全是有意思的新聞，厭惡的政客、噁心的評論、煩死的娛樂消息通通不見，「整個消毒過程就這樣，無聲無息，無孔不入。你果然就和其他人一樣，始終沒有發覺自己正在……不，已經消失。」

黎紫書視香港為精神故鄉（圖片來源：Getty Images）

黎紫書愛好香港自由自在生活的環境，在香港出書就好像是完成自己的心願。很多事不是理所當然的存在，就算面對困難的環境，這城市還是有希望，就算避不了也一起撐下去，始終香港是獨特的城市，就如黎紫書在後記〈應許之地〉中寫道：「由於粵語是我的母語，成長過程飽受香港（娛樂）文化薰陶，那裡可以說是我精神上的另一個文化原鄉。」

（本文原刊於報章專欄《開卷樂》，此為加長版。本文不代表藝文格物立場。）