英國博士生發表「正太」漫畫自瀆論文惹爭議　議員炮轟：浪費公帑

曼切斯特大學一博士生早前將自己向「正太」漫畫自瀆三個月的第一身經歷寫成論文，獲知名學術期刊刊登。多位大學教授表示論文獲批令人震驚，質疑大學及期刊審核人員專業性，英國議員Neil O'Brien更在其Twitter炮轟研究浪費社會資源。



Not just a PhD in wanking, but a peer-reviewed paper on masturbating to images of young boys. Published in "Qualitative Methods". https://t.co/SFl7nIJFtM pic.twitter.com/L3MnSkYQFN — Professor Alice Sullivan (@ProfAliceS) August 8, 2022

稱是因為研究遇到瓶頸

涉事博士生Karl Andersson就讀於英國曼切斯特大學，相關論文接近4,000字，名為《我不孤單——我們全是孤獨的：以自慰作為民族誌方法 研究日本「正太」次文化》，探討「正太」漫畫迷的「慾望和身份認同」。在論文中，Andersson指自己在研究的三個月期間，徹底放棄性生活以及其他類型的情色刊物和影像，表示會仔細記錄每次對「正太」漫畫自慰的經歷，形容是一種「重要的自我反省」方法。

他在論文導言中指自己在研究中遇到瓶頸，尋常的研究方法如訪問、問卷和觀察已經無法滿足他的研究需求。由於自己就是「正太」漫畫類別的粉絲，他希望可以透過這種方法獲得第一手資料：「這讓我更全面地理解題目，更讓我明白——這種情色漫畫文化是對抗孤寂的方法。」他解釋自己剛脫離一段情感關係，是願意實驗這種研究方法的原因。

論文簡介截圖（圖片來源：Emilio Ferrara Twitter）

學術自由過了火？

論文研究的「正太控」是指對少年抱有強烈喜愛的人士，不少「正太」作品以6-14歲的未成年男孩作為主角，與之相對，喜愛未成年女性作品的人士則被稱為「蘿莉控」。Andersson因此被指有戀童嫌疑，而他聲稱自己使用的「民族誌」（Ethnographic）研究方法則是人類學、社會學等學科常用的研究方法，提倡學術人員親自加入到研究的社群當中進行觀察，有學者認為Andersson的行為嚴重污名化研究方法。

不少學術人士指研究不能代表社會學或定性研究，形容論文令人尷尬，並對相關學科造成損害。亦有學者質疑論文的審核過程，稱論文不符合學術道德，難以令人接受。要在學術期刊上發表論文，一般要通過數輪同儕審查（peer review）以及期刊編輯的監督，審核時間可超過六個月。

論文遭英國保守派議員在Twitter上炮轟：「納稅人勤勉工作，為什麼要資助學術人士寫對著日本漫畫自慰的經歷？」更認為現時有太多科學、商科以外（non- STEM）的學術研究，「對社會沒有用處」，其言論引起網絡罵戰。

Why should hard-working taxpayers in my constituency have to pay for an academic to write about his experiences masturbating to Japanese porn?



The non-STEM side of higher education is just much too big, producing too much that is not socially useful.https://t.co/MPCGU4slLE pic.twitter.com/ctJQYyoa5p — Neil O'Brien MP (@NeilDotObrien) August 10, 2022

Andersson於曼切斯特大學的簡介表明自己的博士研究獲得藝術、語言及文化學院資助，但相關論文則不受財政援助。曼大以及期刊Qualitative Research均宣布會對相關情況徹查，目前論文已下架。