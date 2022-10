展覽｜在韓國文化中「美」為何物？　超現實韓服肖像探索矛盾美學

【展覽/韓國/韓服】打開社交媒體,時常能聽到有關女性容貌之討論,「直角肩」、「高顱頂」 、「尖下巴」等種種審美標準不時出現在大眾眼前。隱去容貌,「美」又意味著什麼?文化背景、歷史脈絡如何塑造我們對「美」的認知?韓國超現實主義畫家鄭明祚展開首個香港個展「The Paradox of Beauty」,展出11幅「韓服」肖像,探討韓國女性處境。



藝術家鄭明祚刻意隱藏畫中女子容貌,只展示背影,其身穿之服裝樣式、背景、髮型和首飾各有含義,反映不同社經地位以及婚戀狀況,作品探討女性經歷的不同社會問題。展覽包含畫家兩個系列畫作,分別為「The Paradox of Beauty」以及「Play-Ground」系列。

「The Paradox of Beauty」描繪皇后,其身穿的韓服花色極為講究。畫中女子衣物之紅藍配色與韓國太極旗相對,多為皇室所用。紅色代表陽(양)、藍色代表陰(음),陰陽互生,象徵和諧。

Jeong Myoung-Jo, The Paradox of Beauty #22-01, 2022, Oil on canvas, 180 x 100 cm(圖片由Soluna Fine Art提供)