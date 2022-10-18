展覽｜在韓國文化中「美」為何物？　超現實韓服肖像探索矛盾美學

【展覽/韓國/韓服】打開社交媒體，時常能聽到有關女性容貌之討論，「直角肩」、「高顱頂」 、「尖下巴」等種種審美標準不時出現在大眾眼前。隱去容貌，「美」又意味著什麼？文化背景、歷史脈絡如何塑造我們對「美」的認知？韓國超現實主義畫家鄭明祚展開首個香港個展「The Paradox of Beauty」，展出11幅「韓服」肖像，探討韓國女性處境。



藝術家鄭明祚刻意隱藏畫中女子容貌，只展示背影，其身穿之服裝樣式、背景、髮型和首飾各有含義，反映不同社經地位以及婚戀狀況，作品探討女性經歷的不同社會問題。展覽包含畫家兩個系列畫作，分別為「The Paradox of Beauty」以及「Play-Ground」系列。

「The Paradox of Beauty」描繪皇后，其身穿的韓服花色極為講究。畫中女子衣物之紅藍配色與韓國太極旗相對，多為皇室所用。紅色代表陽（양）、藍色代表陰（음），陰陽互生，象徵和諧。

Jeong Myoung-Jo, The Paradox of Beauty #22-01, 2022, Oil on canvas, 180 x 100 cm（圖片由Soluna Fine Art提供）

這幅畫作則描繪皇后身穿結婚服飾赤翟衣（적의），紅色象徵熱情、好運以及活力，底下襯裙則為藍色，或與明成皇后（即朝鮮皇朝最後一位皇后）曾穿過的天青色翟衣相關。這系列畫作利用燈光突出朝鮮皇后背影，暗示她們即便身處高位，仍可能被黑暗包圍。精細服飾、沉重假髮以及華美裝飾，對照畫中女性不明心理狀態，形成一種矛盾美感，「The Paradox of Beauty」因而得名。

另一系列「Play-Ground」則集中描繪妓生（기생），她們是朝鮮半島傳統藝妓，在古代為朝鮮國王、兩班（即朝鮮貴族）等提供歌舞表演，定位類似中國歌妓或日本藝妓，為賤民階級。妓生同時俱備不同技藝，著重個人修養，擅長跟客人交談，因此她們又有「解語花」美稱。

Jeong Myoung-Jo, Play-Ground #20-06, 2020, Oil on canvas, 112 x 162 cm（圖片由Soluna Fine Art 提供）

畫作「Play-Ground #20-06」描繪了一位妓生置身於日月五峰圖（일월오봉도）中央。日、月、五峰是朝鮮王朝御座後常見屏風圖案，是朝鮮王權象徵之一。日、月代表着陰陽、國王和王后，而五座山峰則代表皇帝的威嚴和國家繁榮。畫家如此構圖，可能是暗示妓生在韓國歷史上微妙位置。不少人認為妓生只懂得維持美貌，但在不少重要歷史事件中都能看到其身影，那麼她們在當時社會實際扮演著什麼角色？

不同於「The Paradox of Beauty」，「Play-Ground」系列畫作背景更鮮艷活潑。畫家不時「採樣」韓國經典畫作，包括宮廷畫師趙熙龍《紅梅圖》以及申潤福《美人圖》。

社會不斷塑造重塑我們對「美」的認知，審美不單基於個人口味，更與文化背景息息相關。現時大眾之於「美」的定義，有多少是歷史遺留產物呢？究竟什麼代表「雍容華貴」，什麼又代表「艷麗奔放」？這些印象從何而來？藝術家以超現實畫像模糊現實與幻覺，鼓勵觀眾考慮古今社會背景，自我審視，思量「美」究竟為何物。

【展覽地圖】



【展覽詳情】

名稱：The Paradox of Beauty

地點：Soluna Fine Art, 上環西街52號

日期：即日至11月19日

