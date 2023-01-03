香港藝術節精選節目盤點　舞台劇版《飯戲攻心》、蕭賽冠軍獨奏會

過去幾年受疫情影響，不少藝術節目需要以線上形式呈現，又或是延期演出。今年第51屆香港藝術節終於回歸現場，世界各地藝術家亦將來港演出，不僅能看到港產片《飯戲攻心》舞台劇版、以西西蕭紅作品為題材的舞蹈歌劇，同時能看到蕭邦國際鋼琴比賽冠軍劉曉禹首次香港獨奏會。在藝術節開幕前，我們重點介紹六個精選節目，有興趣的讀者可以多加留意。



《飯戲攻心》踏台版（圖片來源：香港藝術節）

《飯戲攻心》踏台版

2023年2月17-18日｜2月21-25日：20:00

2023年2月18-19日｜2月25日：15:00

香港演藝學院歌劇院



上年一眾港產片中，《飯戲攻心》算得上討論度最高其中一部。這次舞台劇版將由電影版編劇陳詠燊親自改編，並由《我們最快樂 》導演黃龍斌執導。演員陣容則大洗牌，電影中黃子華大佬角色將由周國賢飾演，《媽媽的神奇小子》梁仲恆將代替張繼聰飾演蠱惑二佬，Stephy的角色將改由金像獎最佳女配角廖子妤擔任。與電影版相同，戇直三佬角色會同樣由《IT狗》陳湛文出演。

這次舞台劇版將在台上擺出傳統港式餐桌，探討六個角色背後愛恨恩怨，也講家講血脈講傳承。角色們在飯桌上妙語連珠，枱底下卻針鋒相對。這次演員卡司大改，搬上舞台後場景設定也不同，不論有否看過電影版，相信都能為觀眾帶來一定新鮮感。

《日新》音樂劇（圖片來源：香港藝術節）

《日新》音樂劇

2023年3月2-5日

香港演藝學院歌劇院



百老匯有唱Hip Hop的美國國父Alexander Hamilton，這次香港班底作曲家金培達、編導陳詠燊、詞人岑偉宗等人則帶來唱Rock的中國國父孫中山。

成為「孫中山」前，國父其中一個名字叫「孫日新」。原創粵語音樂劇《日新》將講述青年孫中山在辛亥革命、建立民國前成長及革命過程，涵蓋其香港學醫、上書李鴻章等軼事、也包含他跟陸皓東、楊鶴齡、尢列、陳少白等人並肩作戰經歷。音樂劇《日新》將以搖滾音樂作為基調，雕塑出不一樣的孫中山。如讀者對於音樂劇或相關歷史有興趣，不妨留意一下《日新》。

舞蹈歌劇《兩生花》（圖片來源：香港藝術節）

舞蹈歌劇《兩生花》

兩幕歌劇︰《蕭紅》及《兩個女子》

2023年3月17-19日

香港演藝學院歌劇院



若是西西或蕭紅的讀者，就可能對大型舞蹈歌劇《兩生花》感興趣。劇目由兩部室內歌劇《蕭紅》與《兩個女子》串連而成，前者詠嘆中國作家蕭紅波瀾壯闊一生，後者取材自西西筆下《像我這樣的一個女子》和《感冒》兩個女子愛情掙扎。劇目將融合舞蹈、歌唱、音樂，讓傳奇作家蕭紅、西西隔世相遇，對照兩代女性在時代桎梏中不同命運。

柏林劇團《名畫詐騙師》

2023年2月28日至3月5日

香港文化中心劇場



這次香港藝術節終於迎來外國劇團親身來港，《名畫詐騙師》為柏林劇團（BERLIN）全新作品，獲《泰晤士報》、《舞台》週報等好評。劇目介紹史上其中一位最成功偽畫大師——海爾特．揚．揚森（Geert Jan Jansen），他在被警方逮捕後一夜爆紅，來回監獄又折返，陸續舉辦個人展覽，世界各地博物館至今仍展出他四件畫作，沒有人能認出是膺品。《名畫詐騙師》融合錄像和現場表演，邀請觀眾置身詐騙現場，齊齊做鑑證專家。

劉曉禹© Wojciech Grzędziński（圖片來源：香港藝術節）

蕭邦大賽冠軍─劉曉禹鋼琴獨奏會

2023年2月15日

香港大會堂音樂廳



對於古典音樂熟悉的讀者，就肯定聽過蕭邦國際鋼琴大賽。蕭邦大賽五年一度，是世界最著名鋼琴比賽之一，多年來誕生不少樂壇巨星。蕭邦大賽評審由參賽者實際表現評定獎項，若評審們認為某一獎項無人有足夠資格獲獎，便會從缺。

二十五歲華裔鋼琴家劉曉禹於2021年奪冠後，一躍成為當今最炙手可熱鋼琴家之一。劉曉禹將首度來港公演，音樂會上半場從大賽曲目精選兩首作品，一首為蕭邦在十六歲寫下F大調《馬祖卡風格輪旋曲》，獲舒曼盛讚既優雅又熱情洋溢；另一首為降B小調第二鋼琴奏鳴曲，是劉曉禹於大賽第三回合自選作品。音樂會下半場則有拉威爾五樂章組曲《鏡》、以及李斯特《唐・喬望尼的回憶》，對技藝及情感表達皆有極高要求。

班貝格交響樂團 © Andreas Herzau（圖片來源：香港藝術節）

班貝格交響樂團

2023年3月18-19日

香港文化中心音樂廳



最後介紹節目也是古典音樂表演，由於疫情所限，班貝格交響樂團上年只能通過網上音樂會與觀眾見面。今年他們將來港演出兩場現場音樂會，分別精選布拉姆斯及德伏扎克的交響曲，並以二十世紀先鋒派作曲家利蓋蒂兩首小品作間奏。班貝格交響樂團來港機會難逢，這次將為藝術節閉幕演出。