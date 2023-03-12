展覽｜本地二人插畫團隊少女畫風還原經典造型致敬新時代獨立女性

大家還抱有一顆童心未泯的少女心嗎？在網絡尚未普及的千禧年代初，日本少女動漫更是定義了一代人的少女幻想，《美少女戰士》、《小魔女doremi》閃閃發亮的粉系世界叫人嚮往，至今不少人仍對作品世界觀津津樂道。



本地二人插畫團隊FAF（FingerAndFish）深受《美少女戰士》影響，鍾情以鮮豔粉系畫風繪畫以女性力量為題材的多元創作。最近，kkplus就聯乘FAF舉辦他們首個作品展覽，當中團隊參考香港八九十至千禧年代的電影與流行音樂世界，融入獨特少女畫風，向香港流行文化致敬。



FingerAndFish由本地插畫師Hecoheio及設計師Jum二人組成，本著對世界的好奇心與充滿玩味的姿態，他們將愛與夢想的少女情懷滲進他們的藝術創作之中。除了插畫，FAF還有產品、服裝、造型設計等相關的藝術創作，其懷舊復古加上閃亮色系的美學風格，完美展現少女心中的花花世界和自由心境。他們以女性為核心的藝術理念更曾獲得本地歌手Serrini、以及歐美音樂天后Beyonce的欣賞並邀請合作。

《Life is a Ball》是FAF首次舉辦的作品展，展覽以球與舞會雙重意念來形容生命，糅合香港八十至千禧年代的流行文化元素，邀請觀眾一同進入鮮艷繽紛的藝術派對。表達在生命無常之間仍要擁抱無限可能，活像舞會的主角，穿起最美的禮服晚裝，在閃閃發光的射燈下翩翩起舞、享受自由。眾多作品之中，自創角色Tattsumi以閃亮粉系色譜穿梭於香港流行文化世界最為注目。Tattsumi分身成《重慶森林》和《2046》裡的王菲；《回魂夜》的周星馳和莫文蔚；或是經典波點裙造型的小鳳姐，忠實還原每位當代女性偶像獨立美麗、溫柔而充滿活力的個性，致敬她們為新時代女性樹立的榜樣。

是次展覽展出FAF創作的限量印畫外，更有他們創作的首個3D Figure， Tattsumi以盤坐造型靜觀世態，沾著日月痕跡寓意以平常心面對無常的萬變世界。名信片以及十二星座盲盒精品亦延續FAF的少女粉系世界，開發FAF不同藝術創作面向。

展覽地圖



展覽詳情

名稱：《Life is a Ball》

日期：即日至3月24日

時間：12:00nn-8:00pm

地址：銅鑼灣，軒尼詩道500號，希慎廣場，207-209號舖

