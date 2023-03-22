Art Basel 2023入場必讀！　率先預覽今年展區不容錯過的矚目展品

【Art Basel/ 藝術月】2023年巴塞爾藝術展香港展會（Art Basel Hong Kong）將於明日（3月23日）正式開幕，今年展會是自2019年以來最大規模，薈萃來自32個不同國家及地區，其中134間國際頂級藝廊展出廿一世紀當代藝術作品，進一步展示香港復常。



現在我們率先向大家介紹今年展會有什麼矚目焦點與不容錯過的特別展品，先睹為快，為入場做好準備。



2020年疫情於全球肆虐，巴塞爾藝術展被迫取消。及後兩年，全球仍然在疫情中恢復，兩屆藝術展均以混合形式展出，規模亦有所銳減。今年疫情終告結束，巴塞爾藝術展香港展會也迎來多個特別展區強盛回歸，令會場生息不少。今屆展會除了繼續有「藝廊薈萃」匯集亞洲、歐洲、南北美洲及非洲等地區的知名藝廊展出全球藝術家的當代藝術作品。更有「藝聚空間」、「策展角落」、「與巴塞爾藝術展對話」及「光映現場」等不同藝術展區和特備節目，為觀眾提供不同形式了解亞洲區內多元藝術創作的概況。

Art Basel Hong Kong 2023 （相片由巴塞爾藝術展提供）

「藝聚空間」

展場內，闊別多年後載譽歸來的「藝聚空間」最為矚目，「藝聚空間」一直致力呈現突破傳統藝術展會局限於展位的藝術欣賞體驗，展示世界頂級藝術家之大型雕塑、裝置及表演藝術。今年第六度擔任藝聚空間策展人的Alexie Glass-Kantor就圍繞「此時．當下」（This present, moment）作為主題，展出14件頂級藝術家的大型裝置作品，探索個人、以至集體如何在奇特而流動的當下掌握空間生活、自處。

《重力》（Gravity, 2018）——Awol Erizku

過往，「藝聚空間」只會在香港會議展覽中心的展廳呈現作品，不過今年來自布朗畫廊ｈ的洛杉磯非裔藝術家Awol Erizku（安沃．艾力克）的創作《重力》（Gravity）將首次踏出場外，於太古廣場展出。作品《重力》是藝術家早於2020年大流行病爆發前不久特意為香港展出而創作，一尊高達 10 米的金色圖坦卡門半身像聳立在太古廣場的中庭位置。這座高大的充氣裝置內裡有一條黑暗的通道，通道收集了來自世界各地的珍貴文化財富，引領觀眾來到曾經結集世界文化和歷史的交匯處與之交流、對話，體驗錯綜複雜的人類文明。

《重力》（Gravity, 2018）——Awol Erizku（相片由巴塞爾藝術展提供）

《向量》（The Vector, 2022）—— David Altmejd

藝術品背後的想表達的意涵往往發人深省，在展場內有一件高達4米的矚目雕塑，一個有如真人大小以瑜伽姿勢屈膝而坐的人物雕塑，有著一雙長長的兔耳令人難以忽略。來自White Cube藝廊的藝術家David Altmejd（大衛．阿爾特米德）的作品《向量》（The Vector），細心一看會發現雕塑是半人半兔的造型，盤坐著若有所思地凝視前方的兔穴，作品帶有融合卻又有所抵觸的意味，對David而言兔子在心理學家榮格的「分析心理學原型」中代表騙子，象徵非理性和反覆無常，可是在中國，兔子作為十二生肖的一員又代表著正義、機智和靈巧。作品既是中西的融合又是對比，猶如科學與魔法，是人還是動物，有形抑或虛幻⋯⋯如果以正向解讀，半人半兔又是一個另類的再生、進化和創造而成的結果。

《向量》（The Vector, 2022）—— David Altmejd。（何國龍攝）

《噴泉：夜晚花園》（Fountain: Night Garden, 2020）—— Nabuqi

另一件大型裝置藝術置於展場目光聚集之處，是由內蒙古藝術家Nabuqi（娜布其）所創作的《噴泉：夜晚花園》（Fountain: Night Garden），是為藝術家特意為是次展會所創作的最新版本。作品以PVC防水布包裹著大型噴泉，令人聯想到噴泉是否已經停用或正在翻新，但事實上卻在運作中。藝術家嘗試扭曲我們對現實的看法，讓人們的既定概念一再反轉，將現成物組裝成詩意和帶政治性的舞台空間：「這種串連不尋常和反紀念碑式的特性將通常象徵權力的公共基建轉化為一組複雜的物質關係。」在重組作品的過程，物品的形式和功能將會隨之而轉變，令人重新思考對此刻、過去和未來的看法。Nabuqi向來喜歡透過作品令人著迷於參透細節和背後語境，從而反思虛擬與真實之間的關係，加強了人們對世界的理解。

《噴泉：夜晚花園》（Fountain: Night Garden, 2020）—— Nabuqi。（何國龍攝）

《無題，2021》（Untitled, 2021）—— Danh Võ

一件耐人尋味、吸引人們行前細心觀看的作品《無題，2021》，是出自越南藝術家Danh Võ（傅丹）一件關於融合的作品。Danh Võ現居於柏林，移民和融入社會的經歷成為了他的創作靈感，他經常利用集體記憶，將過去的個人物品互相結合，去探索物件承載的意義以及可能性，從而創作出一些帶有含糊不清意象的作品。例如這件《無題，2021》，三件雕塑置於大理石板之上，大量的留白維持空間和諧感。新古典主義風格的雕塑融入了古代的庭園雕塑，展現出物件穿越時間與空間的流動性，讓置身於當下的我們去思考過去與未來。藝術家擅長以個人的經驗為基礎去提出更大的議題引發觀眾對歷史、社會和政治的思考，並從中深入研究有關身份和西方社會悖論的普世問題。

《無題，2021》（Untitled, 2021）—— Danh Võ。（何國龍攝）

《沉默的孤獨》（Solitude of Silences, 2017-2019）——金泓錫

踏入三樓Ｃ區的展場門口，你將看到一個個頭戴動物面罩的「表演者」以不同姿態坐在會場，旁邊都有一張紙牌數說著他們的處境。韓國藝術家金泓錫以樹脂和泡沫橡膠製作出好比真人的人形模特兒，在看似俏皮幽默的人物背後屬真屬假的隱藏故事，講述人際關係中的反思；同時亦批評現今社會與收入掛鈎的價值準則，以至更廣義的全球化資本主義制度下的勞動者的處境。

「亞洲視野」

今年巴塞爾藝術展香港展會有超過三分之二的參展藝廊於亞洲區內設有展覽空間，其中19間藝廊更特地以亞太地區藝術家為今次藝術展策劃的各式專案，讓觀眾能夠觀賞亞洲資深及新晉藝術家的作品，盡展香港展會獨有的亞洲視野。

《現在——虎在三千年外看著你》（2021-2022）——鄔建安

「化身」系列是北京偏鋒畫廊的藝術家，鄔建安具代表性的藝術創作。藝術家將《山海經》的各種稀奇異獸，與不同宗教神話形象混合一起， 繪畫出錯綜複雜的作畫。成百上千的小形象彼此堆疊，整個作品的每個角落都充斥著不同的細節，呈現出複雜絢麗的視覺效果。鄔建安一連三幅作品遠觀時可以看出十二生肖的牛、虎、兔的形象，寓意從前、現在、未來匯聚一刻，凝聚成某個整體。

紅白藍系列——又一山人

又一山人模仿「九龍皇帝」曾灶財的文字，在他標誌性的紅白藍帆布上創作。藍色海報的一邊反映著股市、地產、食買，一切與錢有關的香港生活。另一邊紅色海報則是又一山人眼中對於香港的夢想與希望。從前的作品放於現在這個時間點上重新檢視，又衍生出不一樣的味道。除此之外，藝術家的新作將街頭圖鴉的隨機文字複雜到帆布上，其中一份作品正好呼應香港的復常活動——你好，香港「Hello, Hong Kong」，非常應景。