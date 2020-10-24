魔王級野外生存賽　全球5萬人報名僅7人到終點　亞洲人只得他一個

朱煒強，30歲，18歲時開始接觸野外生存，是國內該領域的頂尖人物。2013年，朱煒強參加了貝爾魔鬼生存挑戰賽，它被稱為「世界頂級極端探險」，全球有5萬個報名者，最終只有10個人入選。經過一系列殘酷的挑戰，包括朱煒強在內的7個人堅持到最後，他是唯一的亞洲人，他也因此被人稱為「中國Bear Grylls」。

現在愈來愈多的人開始去荒野探險，但大家普遍不具備基本的野外生存技巧，背包客遇險的新聞也因此經常發生。以上影片中，朱煒強現場教學，利用有限的條件，為你創造一線生機（點擊下圖看5個野外生存法則總結）▼▼▼

這5個法則中，生火是最重要的。在野外，火能夠幫助取暖、煮熟食物、驅趕野獸，必要時還能發射求救信號。下面我們將詳細展示朱煒強的獨家秘笈，教你又快又安全地生火。

按圖看朱煒強的生火秘笈！

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野外生存大師：Story of the survival master

十幾年前我在英國布魯內爾大學讀書，參加了學校裏的一個戶外社團，接觸了我的老師Chris Caine，他是英國皇家海軍陸戰隊30年的野外生存教官。他帶我們去各種山裏體驗荒野。他會在地上摘幾顆草，告訴我們這有青蘋果的味道；又或者用一根棍子，插進一顆樹裏，忽然間這根棍子上就開始流出滴答滴答的水，而這些水是能夠直接飲用的。這一切，讓我覺得大自然太神奇了，從此徹底愛上了野外生存。

十幾年前我在英國布魯內爾大學念書，參加了學校裏的一個戶外社團，接觸了我的老師Chris Caine（右二），他是英國皇家海軍陸戰隊30年的野外生存教官。（一条提供）

2013年的貝爾魔鬼生存挑戰賽，我們每天早上7點起床，要完成各種體能訓練，並且學習各種生存技巧。從3米多高的岸上跳到低溫的河水中，訓練膽量，適應環境，一天要跳好幾次。我們需要尋找各種食物來補充體能。麵包蟲、苔蘚、海星，我都吃過……但其實在野外生吃食物是很危險的行為，一般我建議用火燒熟再吃。

挑戰賽的最後一個環節，我們被流放到一個直徑2公里的荒島上，要在那裏靠自己活過三天三夜，最後，我成為「倖存」下來的7個人之一。

點擊放大瀏覽朱煒強參加挑戰賽的照片：

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