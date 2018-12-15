【同步過冬】成都動物園企鵝圍爐取暖　網民：牠們有想念南極嗎？

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寒流近期席捲神州，成都當然亦不例外，當地的氣溫近日亦一直徘徊在個位數。

內地有網民日前在成都市動物園拍下一段短片，園內的企鵝面對成都的低溫，竟然一隻隻走向暖爐附近取暖。片段在網上曝光後有網民笑言：「成都太冷了，我要回南極。」

從片段可見，雖然成都還未有下雪的跡象，不過園內的一隻隻企鵝已經在暖爐前「霸定靚位」，或趟或坐的取暖，堅持不肯離開暖爐附近。有現場的民眾見狀亦不禁笑言：「最不怕冷的動物來到這烤火」、「跑到四川來，生活習慣都變了」。

不過據成都市動物園公開資料顯示，目前園內展出的企鵝為麥哲倫企鵝和斑嘴環企鵝。據企鵝管理員指，牠們都屬於溫帶企鵝，分別來自南美洲南端和非洲南端，牠們適應的溫度只要約在3℃至10℃，而成都近期的氣溫恰好是牠們所能承受的最低值了，因此園方每年到冬季都要替牠們開暖爐，到夏季則又要替牠們開冷氣。

（紅星新聞）

網民熱議：

「牠們是有做烤鵝的夢想麼？」

「這個企鵝冬天要烤火，夏天還要吹空調，這說明了我們最冷的時候比人家企鵝的老家冷，最熱的時候也比人家那兒熱。」

「企鵝：烤火是對冬天最起碼的尊重。」

「企鵝：我辛辛苦苦到你們這裏來為了甚麽？」

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