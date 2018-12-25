四川建成全國最大頁岩氣生產基地　日產量逾2000萬立方米

據《人民日報》海外版報道，中石油川南頁岩氣基地日產量已達2011萬立方米，約佔全國天然氣日產量的4.2%，至此已成為中國最大的頁岩氣生產基地。

聯合國今年5月一份報告指，中國頁岩氣儲量世界第一。（視覺中國）

報道指，中國頁岩氣儲量排名世界第一。但國內頁岩氣儲藏地區的地質條件複雜，勘探開發面臨諸多困難。作為主產區的川南頁岩氣田，分佈在四川宜賓、瀘州、內江等地。2010年後，中石油在川南逐漸建成長寧、威遠等國家級頁岩氣示範區。隨著頁岩氣開採成本的逐步降低，產能的快速釋放，頁岩氣開發進入急劇增長期。尤其在今年，川南基地的鑽機、隊伍、工作量呈幾何式增長。

截至目前，川南基地今年已生產頁岩氣40.83億立方米，預計全年產量將達42億立方米，比去年增長40%。

內媒：天然氣供應仍嚴峻

聯合國貿易和發展會議(UNCTAD)今年5月發布的一份報告顯示，在各國頁岩氣估計儲量方面，中國排名世界第一，達31.6萬億立方米。報告認為，中國在頁岩氣儲量方面大幅領先其他各國，具有深厚的開採潛力。

不過，內媒《觀察者網》早前一篇報道指出，開採潛力與開採能力（主要看探明可採儲量）之間仍有區別，尤其與中國近年來迅速增長的天然氣消費需求相比，供應形勢依然嚴峻。

（人民日報海外版／觀察者網）