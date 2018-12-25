【最美高鐵線】杭州至黃山高鐵開通　沿線有50多個4A级或以上景區

主要連接浙江杭州和安徽黃山的杭黃高鐵周二（25日）正式開通營運，全長265公里的鐵路沿線會經過7個5A級、50多個4A级景區，因而亦被稱為「最美高鐵線」。

連接浙江杭州和安徽黃山的杭黃高鐵周二（25日）正式開通營運。（中新社）

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據中國鐵路總公司消息，杭昌高鐵杭黃段開通運營後，將打通浙江西部至安徽南部間山水相隔的天塹，結束浙江西部不通高鐵的歷史，杭州、上海、南京至黃山，分別只需要1小時26分、2小時26分、3小時24分可達。

杭黃高鐵東起杭州，向西經杭州富陽區、桐廬縣、建德市、淳安縣，進入安徽省績溪縣，終至黃山市直至安徽黃山，全線設杭州南、富陽、桐廬、建德、千島湖、三陽、績溪北、歙縣北、黃山北9座車站，設計運營時速250公里。

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杭黃高鐵沿線分布黃山、千島湖、杭州西湖、富春江等一批著名旅遊景點，沿線共有7個5A級、50多個4A級旅遊景區、10個國家森林公園，風景「顏值」全面升級。也因為靠近景區，鐵路設計建造過程中面臨了巨大生態保護壓力。據杭黃高鐵總體設計負責人張必武向內媒表示，為最大限度減少對沿線景區的破壞，保護生態環境，線路採用了「大之字形」折線設計，「之字形設計對沿線旅遊景點拉動是最為明顯的，我們儘量靠近景點，但是不碰到核心景區，環境影響又是最少的，方便乘客上下車。」

此外，鐵路總局亦積極在沿線種上綠色植物，目前杭黃高鐵全線綠化覆蓋率超過50%，以建設綠色、寧靜的鐵路運輸長廊為目標，調整綠化樹種選擇，形成了不同時間、不同空間的綠化組合。今後，旅客乘坐高鐵走在杭黃高鐵上，將親眼見證「四季常綠，三季見花」的景色。

（澎湃新聞網）