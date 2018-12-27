中國南極科考站「泰山站」二期工程開工　21人隊伍駐當地建設

《新華社》報道，中國在南極的科考站「泰山站」二期工程昨（26日）正式開工，主要任務是完成泰山站配套系統工程。

中國南極科考站「泰山站」二期工程開工。（新華社）

中國第35次南極科學考察隊內陸隊（泰山隊和崑崙隊）本月25日抵達泰山站。21人組成的泰山隊將完成泰山站二期工程所有工作，包括雪下建築組裝，安裝一系列配套系統——發電系統、新能源系統、污水處理系統、融雪系統及遠程無人值守供電系統等

「泰山隊」隊長姚旭說，泰山站二期將為主體建築進行內部裝飾裝修，並完善室外輔助模塊及相關配套設備系統。

中國第四個南極科考站

據了解，泰山站是中國繼長城站、中山站和崑崙站後，在南極建設的第四個科學考察站，其位於中山站與崑崙站之間的伊麗莎白公主地，距離中山站約520公里，海拔高度2621米。泰山站一期主體建築完成後，2014年2月建成開站。

官方介紹，泰山站取名寓意堅實、莊嚴、國泰民安，可供20名科研人員在南極內陸度夏開展冰川學、極區空間物理學等觀測研究。一方面可作為崑崙站的中繼站，為崑崙站的科學考察提供後勤保障支撐，進一步服務中山站-崑崙站內陸冰蓋斷面的各項科學考察；還可以此為基地，服務於格羅夫山地區科學考察。

（新華社）