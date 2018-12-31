河南聾啞夫婦開「無聲米線店」　靠紙筆與客人溝通

河南平頂山市一家「無聲米線店」近日在內地網絡引起討論，事關店主夫婦都是聾啞人，來店用餐的顧客會在紙上寫上想點的菜，然後交給老闆。老闆娘表示，沒有想到會受到大眾關注，為了家中的兩個兒子，會一直堅持將店面經營下去。

河南聾啞夫婦開「無聲米線店」受網民關注。（網上圖片）

受到關注的這家「無聲米線」店位於河南省平頂山市葉縣縣城，門面不大，店內吧台上放著兩本簿，顧客可以把想要點的菜式寫在上面交給老闆。吧台上還貼著一塊板，分成「辣」、「不辣」、「打包」三個區域。

這家店的東主是白大舉和戚靜靜夫婦，兩人均是聾啞人，他們要靠紙筆書寫和用手指指點來與客人溝通。近日有網民把這家米線店的影片放到網上後，隨即引發討論，不少網友留言認為老闆經營不易，呼籲人們多加關注；也有網友求問米線店的具體位置，希望前去品嚐。

為兩名兒子生活學習賺錢

據《北京青年報》報道，老闆娘戚靜靜今年34歲，其在5歲的時候發高燒，之後就再也聽不見聲音了。戚靜靜的丈夫白大舉比她小一歲，是一名先天性聾啞人。大約十年前，戚靜靜在打工過程中認識了白大舉，認為白大舉很細心，也會逗她開心，兩個人便相戀結婚了。如今，他們育有兩名兒子，大兒子6歲，小兒子4歲。

她表示，米線店在今年10月26日開業，開店也主要是為了兩個兒子，需要為他們的生活學習賺錢。在開這家店之前，夫婦二人還做過賣衣服、賣涼皮和開棋牌店等多種生意。

戚靜靜指，店舖剛開業的收入很一般，每天顧客大約有30至50人。但隨著「無聲米線」店越來越受關注，來店的客人增加了，其中不少人都是慕名而來，店內的便籤紙上也出現了越來越多的鼓勵留言。她又指，現在夫妻倆每天都很忙，雖然很累，但是他們很開心。兩人現在沒有存款，為了兩個孩子，必須堅持下去。

（北京青年報）