向金庸致敬？　上海啟用「武俠風地鐵站」　車站牆面繪持劍少俠

2018年底，上海地鐵又有新地鐵路線加入營運，其中在12月30日（周日）開始試運營的13號線「陳春路站」以水墨丹青彩繪月台，成為上海唯一的武俠風地鐵站，引人注目。

陳春路站有九幅武俠風格的水墨丹青彩繪，圖為「初心」。（上海發布）

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上海地鐵公司「申通地鐵集團」表示，陳春路站在車站牆面繪一位憑岸臨風的白衣少俠，跟隨他的初心、遊歷、相識、相歡、離別、報國、撫慰、風骨、歸來九幅畫面故事，演繹出一段家與國、情與愛，捨小愛報國家的故事。

這九幅丹青彩繪也組成一首序詞：「初心少年懷志，遊歷四海飄零。相識紅顏芳華，相歡鴛侶長情。別離衣襟灑淚，報國金戈鏖兵。撫慰傷身殘軀，風骨俠義柔心。歸去笑傲天涯，家國情緣豪英。」

上海市新聞辦官方微信公眾號在正式通車前還曾舉辦網絡投票，讓網友選出究竟丹青彩繪的故事最接近哪組金庸武俠人物，這也被認為是在向今年10月30日辭世的金庸致意。

陳春路站主題牆透過玻璃藝術裝置來展現《富春山居圖》。（視覺中國）

陳春路站除了有武俠風格的水墨丹青彩繪外，其主題牆還透過玻璃藝術裝置來展現元代畫家黃公望的山水畫作品《富春山居圖》。設計團隊表示，雖然陳春路站的主題是中國傳統文化，但作為一個現代化的地鐵站，還是需要用當代的藝術觀念去呈現，故採用了玻璃藝術裝置。

（綜合報道）