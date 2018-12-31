上海市民古寺撞鐘迎新年　一張門票上百人仔

年末倒數一刻，有些人和家人團聚；有些人會與朋友聚會，高聲地在人群中談笑。在內地，許多人會專程到知名古剎撞鐘慶新年，而部分古剎也會藉此機會銷售門票，大賺一筆。

上海有寺廟的撞鐘票曾飆到人民幣318元。（視覺中國）

今天（12月31日）是2018年最後一天，也是內地民眾迎新曆年3天連假的第2天。因此，不少旅客相約到知名古剎走走晃晃，除了揮別2018年之外，爲的是待到晚上12時迎2019的新年撞鐘，求得好彩頭。

實際上，到內地寺廟參觀、禮佛多數需要買門票進場，舉上海靜安寺來說，香花券功德金一張要50元（人民幣，下同）。至於上海龍華寺，一張門票原本是10元，隨著跨年日來到，晚間10時啟動的「龍華晚鐘」活動門票每張則要100元。

據了解，龍華寺自1989年歲末之夜，首次舉行迎新春撞龍華晚鐘活動，現已發展成為上海地區特色旅遊節慶活動之一，被譽為上海新年第一遊。因頗負盛名，2012年跨2013年那一次，一張撞鐘門票漲到318元。

當然，內地並非每間寺廟的撞鐘都要收費，上海靜安寺今天也有撞鐘活動，活動完全免費。寺方表示，未針對人潮做過統計，僅表示：「若想早點敲到鐘就下午4時來排隊，如果只是有敲到就好，晚上9時再來就可以。」